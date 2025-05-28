舒華「簡體中文」發文痛斥中國命案 遭酸：台灣出事怎沒發聲

I-DLE台灣成員舒華罕見在微博發文痛斥中國成都命案。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國成都去年6月發生一起驚悚命案，一名27歲女子在自家門口，遭鄰居梁姓女子狂捅10刀致死，怎料該嫌犯卻被認定患有思覺失調症，僅擁有部分刑事責任能力，引起受害者家屬與公眾質疑有偏頗。對此，南韓女團I-DLE台灣成員葉舒華也罕在微博以「簡體中文」發文痛斥，此舉引發部分台灣粉絲不滿。

舒華罕見以簡體中文發文痛斥中國成都命案。（翻攝自微博）

舒華在微博發文痛斥中國成都命案，「真的是人神共憤！看到這位母親用盡自己的全力，努力保持自己的理智讓法律一定要給女兒和社會一個交代，我真的是心疼不已」，舒華認為需要明確修法，法律應該是要保護正常且對社會有貢獻的人，而不是放過這種敗類，「真的不要再拿自己精神不正常這說詞來當免死金牌，精神不正常還知道要拿刀？怎麼不拿娃娃或衛生紙還是水，就這麼剛好拿了危險物品？我用我公眾人物的身份來和大家說請重視這個事件，司法請給這位天使女孩和愛她的偉大母親，還有這個社會一個好交代吧！」

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部分台灣粉絲認為舒華在台灣出事時都沒有發過聲，因此對她針對中國命案發聲的舉動感到不解。（翻攝自Threads）

沒想到此舉引發部分台灣粉絲不滿，認為舒華在台灣出事時都沒有發過聲，包含前陣子的剴剴案以及三峽車禍，「怎麼中國出事了馬上就發文」、「台灣出事她有發過嗎？」、「三峽車禍過世的是她的粉絲，完全沒出聲啊」，不過也有網友護航「看那個文的語氣不像是舒華自己發的」。

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