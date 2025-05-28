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網紅千千不敵病魔癌逝！ 生前自曝「長期不吃早餐+愛吃辣」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅千千經常在網路分享抗癌日常，勇敢對抗病魔的生活態度感動無數網友，可惜的是，今年3月她轉進安寧病房後，身體狀況急轉直下，5月24日凌晨離開人世，得年25歲，突如其來的噩耗讓粉絲相當悲痛。

中國抗癌網紅千千驚傳死訊。（翻攝自微博）中國抗癌網紅千千驚傳死訊。（翻攝自微博）

綜合中國媒體報導，網名為「我超愛肉蟹煲（抗ai中）」的千千去年3月被診斷罹患低分化胃腺癌晚期，隨即進行胃部全切手術，豈料，術後一個月就復發，癌細胞迅速轉移至腹膜，導致病情惡化。

抗癌期間，千千經常拍片紀錄日常，以樂觀的態度對抗病魔，此舉感動無數網友，圈了一票粉絲。遺憾的是，她3月轉進安寧病房後，身體狀況急轉直下，儘管這段期間相當艱辛，她仍定期PO文紀錄最後時光，如今傳出死訊讓粉絲難以接受。

至於為何那麼年輕就得胃癌中晚期？千千曾發文自曝，長期不愛吃早餐，吃飯不規律，過去為了減肥，晚餐都隨便吃，且自己非常愛吃辣。她也提到，醫生指出，這與基因遺傳有關。

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