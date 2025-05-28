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派翠克15年前徵選幼幼台哥哥 慘遭被刷神回一句話

派翠克自爆15年前徵選過「幼幼台哥哥」慘被刷掉。（東森提供）派翠克自爆15年前徵選過「幼幼台哥哥」慘被刷掉。（東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕東森綜合《小姐不熙娣》由「Sandy」吳姍儒代班與派翠克主持。節目邀請到草莓姐姐、星星哥哥、橘子姐姐、葡萄姐姐及浣熊哥哥，揭露平時可愛溫柔的幼幼台哥哥姊姊，私下反差的那一面，開場沒多久，派翠克便問「平時會喝酒的哥哥姊姊妹舉手」只見草莓姐姐、橘子姐姐及葡萄姐姐大方舉起手，橘子姐姐透露自己比較喜歡喝調酒，平時也會跟朋友小酌幾杯；葡萄姐姐則說：「我都喝長島冰茶」瞬間讓眾人吃驚，因為該類調酒的酒精濃度偏高，葡萄姐姐隨即解釋道：「有沒有這麼濃的啦，我真的平常沒什麼在喝啦！」緊張的模樣笑翻全場。

當聊到哥哥姐姐去KTV都唱什麼歌時，星星哥哥說自己是走台語歌路，還現場演唱金曲歌王許富凱的歌，更加碼把《雙人枕頭》跳成《卡加布列島》風格，如此反差的表演也讓經紀人在場外捏把冷汗；星星哥哥透露，他18歲的時候，就有徵選過東森幼幼，但是失敗了，而這也讓派翠克回想起自己同樣也徵選過東森幼幼，兩人徵選的還是15年前的同一屆，星星哥哥一聽激動的上去握手表示：「我們不僅同一屆，還一起被刷下來，我們一起去罵人！」但派翠克卻表示：「我不一定被刷啊！他們只是到現在都還沒回我而已啊」，神回覆笑翻全場。

草莓姐姐與香蕉哥哥於2018年結婚，並在隔年12月迎來兒子「小新」，當被問到婚後生活壓力大，會不會出現精神崩潰跟老公大吵的情況時，草莓姐姐表示：「因為我們兩個人其實工作就是一直在講話，然後一切都很嗨，所以只要一個大活動結束回到家後，我們至少會有半天都不講話，就是坐在客廳沙發上看電視。」

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