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確定不吃鮑魚？家寧男閨密「親密接吻金髮女」畫面遭挖

Andy昨拍片控訴，家寧過去曾與男閨密范成章（右）過從甚密。（翻攝自IG）Andy昨拍片控訴，家寧過去曾與男閨密范成章（右）過從甚密。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前百萬YouTube團體「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手後隔空互撕。Andy昨（27）日拍片控訴，家寧過去曾與一位「男閨密」過從甚密，對方為一名公開出櫃的男藝人范成章，遭到波及後也急忙澄清「不吃鮑魚」，不過卻被網友曬出范成章與一名金髮女生接吻的親密照打臉，真實性向仍存在疑慮。

相關新聞 才撇清不吃鮑魚！家寧男閨密被爆「離婚有小孩」 親揭真相

范成章昔與一名金髮女接吻的親密照曝光，真實性向存在疑慮。（翻攝自Threads）范成章昔與一名金髮女接吻的親密照曝光，真實性向存在疑慮。（翻攝自Threads）

對於Andy指控，范成章第一時間表示自己不愛女生，且自從被家寧騙去上心靈課程就沒有與她聯絡了，不過范成章的性向仍被懷疑，先是傳出他離婚有孩子，接著還有網友曬出多張照片佐證，其中兩張是范成章與一名金髮女生臉貼臉、親密接吻的畫面，質疑「是男同志有可能跟女生親成這樣？」、「他應該是雙性戀」。而針對離婚有孩子的傳聞，范成章也在留言區解釋，「小孩是我哥的，哪來的前妻啦！不要影響我徵友！」

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