孫生賣寶貝模型救母 心痛喊：她是我唯一的親人

孫生透露母親龐大的醫療費，讓他不得不變賣珍藏的公仔模型。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅孫生近來因捲入性騷擾爭議遭「反骨男孩」切割解約，形象重創後陷入全面停工狀態，近來他頻頻透過社群抒發情緒。昨他在社群透露，母親住院近兩個月，龐大的醫療費讓他不得不變賣珍藏的公仔模型，引起網友關注與討論。

孫生表示母親近日終於出院，這段期間的住院費「賣了好幾尊GK模型才繳完」，他語帶無奈地說：「雖然她對我很過分，但她仍然是我唯一的親人。」據了解，孫生母親長期患有精神疾病，曾因無法控制偷竊行為多次進出監獄，對孫生造成極大困擾。

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孫生分享近況。（翻攝自IG）

儘管母子關係緊張，孫生仍展現身為家人的責任，坦言心情複雜，並在影片中不斷叮嚀母親「要乖乖」，引發粉絲不捨。

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