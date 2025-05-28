日本名導園子溫涉性侵曾「服藥輕生」！3年零收入：想重拍電影

園子溫捲入性侵醜聞3年後開記者會，坦言想再拍電影。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本名導園子溫3年前捲入性侵醜聞，淡出電影圈，他昨（27）在外國特派員協會召開記者會，坦言該風波失去工作，零收入，患上抑鬱症，也曾服安眠藥輕生，但現在希望能重新拍攝電影。

3年前，日本演藝圈性醜聞連環爆，包括導演榊英雄、資深男星木下鳳華後，有「鬼才導演」之稱的園子溫與他御用監製梅川治男陸續遭日媒踢爆性侵與性騷擾，消息引起社會譁然。

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園子溫事件是被日媒《週刊女性》爆出，當時報導他涉嫌對多名女演員性侵，隨後網上出現指控他性騷擾的投訴，醜聞因此爆發。

園子溫捲入性侵醜聞3年後開記者會，坦言想再拍電影。（翻攝自X）

不過園子溫駁斥報導，指出有多處與事實不符，雙方在2023年12月和解，但雜誌堅稱報導會影響園子溫工作，才同意撤稿。

園子溫表示，會召開記者會是基於「一心想拍電影」的願望，直言3年來身心俱疲，住進心理科病房，妻子也很焦慮，零收入，現在身無分文。

園子溫承認和女演員有過戀愛關係，但從未利用導演身分與女演員交往，卻未提及因性侵指控輕生的女演員，特別是2022年底實名舉報園子溫性侵的女演員千葉美裸，因網路暴力輕生離世。

記者會結束後，日本網友多半不買單，狂酸「受害者都離開人世了，還說得出這種話」、「想重拍電影，根本是想利用別人的錢再拍片吧」，轟他根本無心悔改。

園子溫1985年加入影壇，執導作包括其妻子神樂坂惠主演的三級片《戀之罪》、《一代電影粉皮》、《冷血金魚佬》、《死魚》、《東京暴族》等，2012年《庸才》讓染谷將太、二階堂富美榮獲第68屆威尼斯影展新人獎，一度聲名大噪。

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