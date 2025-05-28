情傷太痛！范琪斐罹憂鬱症2年 靠達賴喇嘛「一句話」獲救贖

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人范琪斐去（2024）年與美籍墨西哥老公結束20年婚姻，原因是第三者介入，加上兩人對於老年生活的想像不同，消息一出，引起輿論譁然；她近日登上節目透露，年輕時也有一段感情受挫的經歷，當時因失戀陷入近2年的憂鬱深淵，所幸在閱讀達賴喇嘛的著作後獲得心靈救贖。

媒體人范琪斐（左）與前夫蘿蔔頭去年離婚。（翻攝自臉書）

范琪斐近日登上網路節目《驚奇玩起來》提到，她在30幾歲時，因為情傷首度罹患憂鬱症，當時自己單獨在紐約，食慾變得很差，甚至有次煮三顆水餃都吃不下，最後只吃下一顆，於是選擇就醫諮商。

請繼續往下閱讀...

幸運的是，范琪斐那段時間剛好要訪問達賴喇嘛，於是閱讀了對方的4、5本著作， 在過程中獲得極大的鼓勵，她也從書中領悟到一個道理，「你一直在想自己的痛苦時，視線裡全部都是痛苦，可是你站起來往外看時，你的痛苦就變得很小了。」

范琪斐閱讀達賴喇嘛著作得到領悟。（資料照，海鵬提供）

范琪斐坦言，有了先前的經驗，面對去年的離婚才能夠抱持「很嚴重，可是它會過」的心態看待，認為總有一天痛苦會終止。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法