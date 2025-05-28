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劉畊宏中國直播吸金 被爆欠債9年不還

劉畊宏疫情期間轉戰中國市場，透過抖音開直播跳健身操。（翻攝自劉畊宏微博）劉畊宏疫情期間轉戰中國市場，透過抖音開直播跳健身操。（翻攝自劉畊宏微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉畊宏疫情期間轉戰中國市場，透過抖音開直播跳健身操，日前與團隊在中國一家知名米粉店拍攝節目，被控要求店內清場影響其他顧客用餐，事後道歉態度引發爭議，被批不夠誠懇。

劉畊宏遠赴中國發展，但他昔日在台灣爭議也被翻出，近期傳出9年前曾向股市大亨「日盛小史」史金生借700萬元，因遲未還錢被告上法院。

他私底下與周杰倫交情深厚。（翻攝自劉畊宏臉書）他私底下與周杰倫交情深厚。（翻攝自劉畊宏臉書）

而一名網友上個月27日爆料在廣西南寧某知名米粉湯店，排隊20分鐘快輪到他時，遇上劉宏與其團隊以拍攝紀錄片要求現場顧客離場，網友就算告知只是單純用餐也受阻，這名網友氣憤表示，工作人員甚至試圖要求已經坐在位置上的客人讓位。

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消息曝光後，劉畊宏親自做回應：「不好意思，耽誤你吃飯了。」說法反而引起爭議，指他道歉不誠懇，有調侃和反諷意味。

劉畊宏疫情期間直播教大家跳健身操爆紅，抖音粉絲數一度高達7338萬，近來流量下滑，他也與前經紀公司解約，人氣一落千丈，加上這次風波遭輿論撻伐，情況雪上加霜，據悉，他3天內抖音掉粉900萬，目前僅剩6058萬人。

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