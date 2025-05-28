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娛樂 最新消息

樂天女孩卉妮「跨隊約會」富邦球員 街上曖昧偷襲翹臀遭目擊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿啦啦隊女孩「卉妮」涂卉妮擁有纖細身材和亮眼外貌，自6歲開始苦練體操，舞蹈實力突出，深受粉絲喜愛。豈料，她近日爆出「跨隊約會」富邦悍將捕手魏全，還被媒體目擊，兩人在大街曬恩愛，卉妮還伸手摸了魏全的翹臀。

樂天女孩卉妮遭目擊與富邦球員魏全一起吃晚餐。（翻攝自IG、資料照）樂天女孩卉妮遭目擊與富邦球員魏全一起吃晚餐。（翻攝自IG、資料照）

時報周刊CTWANT》報導，卉妮15晚間結束應援工作後，先回家休息半小時，隨後開車直奔夜市，沒想到從車上下來的還有緋聞對象魏全，兩人全程毫無遮掩，到一家牛排館用餐。

兩人填飽肚子後，走到大街散步，一路上卉妮打開話匣子聊個不停，魏全則是扮演聆聽者的角色，過程中兩人鮮少有肢體接觸。不過有趣的是，快到停車處時，卉妮突然伸手拍了魏全的屁股，替生活增添情趣，接著上車一同返家。

針對兩人是否為男女朋友關係？富邦悍將球團表示，關於球員私人領域交友部分，球團不予回應，並感謝大家對球員的關注；樂天啦啦隊公關回應，「球團不會干涉女孩私下的交友情況，僅會叮嚀務必恪守本分，謝謝關心。」

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