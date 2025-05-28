陳傑憲因1句台語俚語發文致歉 辣妻黑底白字丟警告

陳傑憲有許多支持粉絲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕統一獅陳傑憲近日在YouTube節目訪談「台語大考驗」舉例曾聽過「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」引起批判，昨他深夜透過IG發文致歉，強調沒想過對太太或任何一位女性不尊重，同時也在意識問題後馬上致電向妻子致歉，老婆綺綺則在限動發聲。

綺綺在限動以黑底白字發聲說：「連吃緊弄破碗這麼耳熟能詳的俚語也想不到，嘴一快就講出這句真的是⋯再亂講話，我就照三餐親。」

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綺綺在限動發聲。（翻攝自綺綺IG）

陳傑憲在訪問中舉例曾聽過「聽某喙，大富貴」、「時到時擔當，無米才煮番薯湯」、「心情放乎開，好事自然來」等台語俚語，同時提到有些很好笑，像是「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」，該片段引發網友批評。

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陳傑憲表示，「前幾天訪談的影劃討論到台語俚語造成大家觀感不好，我本人感到非常抱歉。當天我一時之間想到的俚語並不多，只照著聽過的就在鏡頭前分享出來了⋯」

他和老婆感情甜蜜。（翻攝自IG）

陳傑憲也說，從來都沒有想過對太太或任何一位女性不尊重，因為一直以來都非常感激每個成員對家庭的貢獻，特別是球員的家屬更是辛苦，「但我也了解到說出聽過這句語的同時，即使只是表達是聽過的玩笑話，卻也已經對人造成傷害。」

陳傑憲也再次向關心事件、被言語傷害到的人致歉，自己也在意識到問題後馬上打電話跟太太道歉，經過這一次教訓，更讓他體認到言語的力量非常強大。

「即使本意並非如此，還是會有人被影響或覺得受傷，這些話就是不該被說出口。」陳傑憲表示，最後還是要對各位說一聲對不起，期許自己可以更愛護身邊的家人，在玩笑之際也要記得分寸。

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