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家寧VS.愛莉莎莎誰比較討厭？ 廣告小妹給答案

家寧（右）和愛莉莎莎誰比較讓人討厭，最近也成為討論焦點。（翻攝自IG）家寧（右）和愛莉莎莎誰比較讓人討厭，最近也成為討論焦點。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber家寧與前男友Andy因「眾量級」頻道所有權與情感糾葛爆發激烈對峙，雙方隔空互指出軌、欺騙，歹戲拖棚劇情越演越烈，網紅廣告小妹27日在臉書拋出新話題，透露有粉絲私訊問她：「家寧和網紅愛莉莎莎，比較討厭哪一個？」

透過臉書發文，廣告小妹直白表示對愛莉莎莎有濾鏡，強調不是她的粉（還是說瑜珈老師們該集體請願讓我粉一下？），但喜歡研究她，「愛莉莎莎很神奇，有時聰慧有時愚笨，有次我聽她受訪，說起她曾幫室內設計好友做個人品牌，通過合作影片，設定人設。」

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廣告小妹坦白承認有過一段時間很喜歡愛莉莎莎，她從結果論來說，認為愛莉莎莎很成功，」課程賣得嚇嚇叫，過著我羨煞的生活。」廣告小妹進一步分析若只在乎結果，愛莉莎莎值得粉，「若你也在乎經過，那麼必須思考她的課程以及她賣課程的方式，對整體社會是否存在負面影響？」

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至於愛莉莎莎與家寧相比，廣告小妹直言家寧被狠甩十萬八千里，她說：「家寧有媽媽護體，愛莉莎莎是自己殺出重圍；黑得發亮（非膚色），卻屹立不搖。愛莉莎莎失戀了就拼事業，家寧選擇指控「他渣」，心理素質差，沒救。」

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