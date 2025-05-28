濱崎步睽違16年亞洲巡演 曹西平哭了

「日本歌姬」濱崎步睽違16年宣布再度展開亞洲巡演。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平今（28）日清晨在臉書發文透露藝人消失有很多種原因，絕對不是單一個原因而已，「尤其是當過偶像歌手的人壓力超級大，無法接受自己老去歲月，要再度站上舞台都非常不容易。」

「日本歌姬」濱崎步睽違16年宣布再度展開亞洲巡演，上個月初在東京舉辦演唱會為全新亞洲巡演揭開序幕，現場驚喜宣布將巡演至台北，是她相隔17年後再登寶島台灣開唱，捷報曝光更讓台灣的粉絲們迫不及待直喊：「濱崎步回來了！」

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清晨透過臉書發文，曹西平沒有指名道姓，但說再度站上舞台需要很大的心理建設跟準備，才能重返舞台，「最近看到她的出現我很感動，也很感慨，時間一下子就過去了......大家看到她的出現都哭了，好不容易可以見到她的出現，每個人都非常激動，熱情的尖叫跟鼓掌終於回來了。」

曹西平努力經營耳環副業仍關心演藝圈近況。（翻攝自曹西平臉書）

曹西平說，願意站上舞台都是很棒的事情，他看了都感動，「這次沒有小室哲哉，她應該還是在準備中什麼時候再戰舞台。」2008年，濱崎步宣布左耳失聰，但她依然堅持在舞台上發光，用獨特的魅力鼓舞每一位歌迷。

曹西平臉書全文：

藝人的消失有很多種原因

絕對不是單一個原因而已

尤其是當過偶像歌手的人

壓力超級大

也無法接受自己老去的歲月

要再度站上舞台都非常不容易

需要很大的心理建設跟準備

才能重返舞台上

最近看到她的出現我很感動

也很感概

時間一下子就過去了

大家都不知道她經歷了什麼事情？

都是別人說的

轟動歌曲無數造型非常前衛

大家看到她的出現都哭了

好不容易可以見到她的出現

每個人都非常激動

熱情的尖叫跟鼓掌終於回來了

很多年的消失太多的傳聞

這些都已經不重要了

願意站上舞台都是很棒的事情

我看了都感動真的感動

熟悉的歌曲跟舞蹈怎麼可能忘記

她是標準的偶像代表人物

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