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館長前進中國了沒？ 最新近況曝光

「館長」陳之漢近日預告將前進中國，躍上新聞焦點。（翻攝自飆悍臉書）「館長」陳之漢近日預告將前進中國，躍上新聞焦點。（翻攝自飆悍臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日預告將前進中國，並自詡「和平大使」吹捧兩岸一家親，今（28）日清晨再曝最新近況。

清晨6時左右，館長在最新發文透露他的台胞證還沒下來，接著嘲諷他的人已經早去中國帶貨直播，「嗯，青鳥果然腦袋裡裝屎。」話語中反虧外界繪聲繪影他前進中國話題，似暗示目前人還在台灣。

而反共網紅「八炯」溫子渝昨（27）晚公布最新影片，揭露在中國的線人與統戰部官員的談話錄音，對方主動提到「館長」在義烏做跨境電商，還邀了台灣很多網紅過來。

相關新聞：館長西進當「和平大使」有譜？ 苦苓幫小粉紅傳話：中國是資源回收場嗎？

根據八炯「舔共館長不演了！」影片內容，這名浙江的統戰官員和「八炯」的線人談及，「館長」在義烏做跨境電商，他上次邀了很多台灣的這個網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來之後，就播了一場賺了1000萬。

八炯質疑，所以義烏做電商是什麼，你到底培養了幾個網紅？只是你不說而已！你現在去中國是要幹嘛，自己出來說明一下。八炯更說，你如果真的認為「兩岸一家親」關心中國，更應該站出來反共，聲援海外反共的中國人，只有中共倒台，兩岸才能和平，在民主自由的前提下，好好發展各自的內政。

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