彭文正控蔡英文博士論文不存在敗訴 被酸該去這些地方

媒體人彭文正指控前總統蔡英文博士論文不存在，提起民事訴訟，高等法院27日判決彭文正敗訴。（記者楊國文攝）

〔記者林南谷／台北報導〕客家電視台前執行長、媒體人彭文正對前總統蔡英文訴請確認其英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在案，台北地院判決駁回，經高等法院發回更一審，仍由法官張詠惠進行實質審理，特別的是，彭文正涉嫌誹謗蔡英文被起訴，審理時因滯美未歸被通緝，彭仍隔海繼續打官司。

北院更一審認定蔡具有該校博士學位，其博士論文亦經該校審核通過，判決彭文正敗訴，彭不服提起上訴。高等法院27日上午判決上訴駁回，可上訴三審。

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律師林智群在臉書發文評論此事，他說：「這個算是被法院認證嗎？蔡英文都卸任2年了，前陣子去了母校演講，彭先生還在靠北她的論文？彭先生需要上的不是法院，是醫院，不然也去法鼓山打個禪七，試著放下我執。」

林智群最後更標記「搞到自己變通緝犯」、「真的是天才」，形容彭文正際遇。

全案源於彭文正質疑時任總統蔡英文不具倫敦大學政經學院博士學歷，2019年向北院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院承審法官張詠惠認為，彭文正僅就蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，判決駁回。彭文正不服，提起上訴。

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