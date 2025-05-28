捲家寧Andy風暴！男閨蜜心寒發聲「友情改變我無力再關心」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber家寧與前男友Andy因「眾量級」頻道所有權與情感糾葛爆發激烈對峙，雙方隔空互指出軌、欺騙。然而，家寧的「男閨蜜」范成章因遭Andy指控過從甚密而闢謠，同時也為這段變質的友情心寒發聲。

范成章（左起）捲進家寧、Andy之間的風暴。（翻攝自IG）

范成章是台灣第一位公開出櫃的男藝人，亦以「最帥花藝師」聞名，他坦言與家寧曾一同出國，但強調是工作為主，「身邊有團隊、有朋友，花費也各自處理」。至於外界關注的親密關係，他再度澄清「我們三個人早在2、3年前就說明過了，大家只是朋友。」他也透露早已與家寧斷聯，原因是「實在無法再被強迫去上一些很逼的心靈成長課程」。

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對於家寧與Andy的頻道糾紛越演越烈，范成章語帶無奈表示，「友情真的很奇妙，會隨著時間悄悄改變，有些人越走越近，有些人則漸漸走遠。」同時，他更歎息「他們的事我真的不了解，以我最近心理的重量，也無力再關心。」語意頗為感慨，也替這段情誼淡淡畫下句點。

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