劉冠廷大膽嗆古天樂！鬥智鬥狠較勁針鋒相對

古天樂在《私家偵探》化身略帶滄桑感的私家偵探。（華映提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港影帝古天樂與金馬男星劉冠廷在港片《私家偵探》針鋒相對，最新曝光的預告中可以看到飾演私家偵探的古天樂查出軌查到身家性命受到威脅，還被飾演警察的劉冠廷嗆聲說：「警察沒有什麼不可以做的。」

劉冠廷在《私家偵探》角色正邪難辨。（華映提供）

該片自從公佈古天樂和劉冠廷合作演出後，新鮮組合讓許多粉絲和港片迷都相當期待，古天樂在片中一改酷勁，燙捲頭髮、戴上黑框眼鏡，穿上洗到鬆垮變形的polo衫，化身略帶滄桑感的私家偵探，四處追查線索，直言：「我是私家偵探，我的工作就是發掘秘密。」沒想到調查他人的私生活密秘，卻捲入了離奇命案之中。

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古天樂在電影裡提供命案線索，卻被劉冠廷視為嫌疑人，劉冠廷不但尾隨著他查案，更緊盯著他的一舉一動，角色正邪難辨。兩人展開一場鬥智鬥狠的較勁，逼得古天樂不停對他落狠話。全片案中有案，謎團重重，劇情更引發觀眾好奇心。《私家偵探》將於6月18日在台上映。

《私家偵探》正式預告：

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