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娛樂 最新消息

新一代《哈利波特》選角正式出爐！哈利、榮恩、妙麗三人組曝光

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO《哈利波特》影集去年秋天開放試鏡以來，已有超過3萬人參與主角徵選，今宣布正式找到了主角三人組！三位新生代演員分別為多明尼克麥勞克林（Dominic McLaughlin）飾演哈利波特，阿拉貝拉史丹頓（Arabella Stanton）飾演妙麗格蘭傑，艾拉斯泰斯陶特（Alastair Stout）則飾演榮恩衛斯理。

阿拉貝拉史丹頓（左起）、多明尼克麥勞克林、艾拉斯泰斯陶特將在影集版《哈利波特》飾演妙麗、哈利波特以及榮恩。（HBO提供）阿拉貝拉史丹頓（左起）、多明尼克麥勞克林、艾拉斯泰斯陶特將在影集版《哈利波特》飾演妙麗、哈利波特以及榮恩。（HBO提供）

節目統籌及監製法蘭西絲卡加德納（Francesca Gardiner）與部分集數的導演兼監製馬克梅羅德 Mark Mylod）在聲明中表示：「在選角導演露西貝文（Lucy Bevan）與艾蜜莉布洛克曼（Emily Brockmann）的傑出帶領下，我們非常高興宣布，我們已找到哈利、妙麗與榮恩。」

聲明中也提到，這三位演員各具特色、才華洋溢，「他們在銀幕上的魔法組合令人無比期待。我們也衷心感謝數萬名前來試鏡的小演員，能夠見證這樣豐沛的年輕才華，實在是一大樂事。」

影集版《哈利波特》先前已宣布卡司包括約翰李斯高（上排左起）、珍娜麥提爾、帕帕艾西杜；以及尼克佛洛斯特（下排左起）、盧克薩隆和保羅懷特豪斯將演出。（HBO提供）影集版《哈利波特》先前已宣布卡司包括約翰李斯高（上排左起）、珍娜麥提爾、帕帕艾西杜；以及尼克佛洛斯特（下排左起）、盧克薩隆和保羅懷特豪斯將演出。（HBO提供）

先前HBO也曾公布其他卡司，包括將由約翰李斯高飾演鄧不利多，珍娜麥提爾將飾演麥教授，帕帕艾西杜將飾演石內卜，尼克佛洛斯特將飾演海格；還有盧克薩隆飾演奎里教授，以及保羅懷特豪斯飾演飛七。影集版《哈利波特》預計將於今年夏天開拍。

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