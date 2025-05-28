阿湯哥親自致謝啦！《不可能8》刷新系列開片紀錄 全球再破2億美金

《不可能的任務：最終清算》票房創佳績，湯姆克魯斯親自感謝粉絲。（UIP提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》在全球、北美及台灣皆創下系列最加開片成績。阿湯哥除了喜出望外，更心懷感激，他昨在個人社群發文，表達對電影開出亮眼開票成績的感謝之情，而這部新作全球票房也已突破2.04億美金（約台幣61.2億元）。

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阿湯哥寫道：「這個週末（指剛過去週末）將載入史冊！恭喜並感謝每一位電影創作者、每一位藝術家、每一位工作人員，以及每一位在片廠辛勤工作的夥伴。感謝每一間戲院與每一位員工，是你們讓這些故事能夠呈現在觀眾眼前。」

他也不忘感謝發行該片的派拉蒙影業與Skydance（天舞）的所有工作人員，「感謝你們多年來的合作與不變的支持。」最後不忘感謝最該感謝的、進戲院支持的觀眾，「最重要的是，謝謝全世界的觀眾。是你們讓我們有服務的對象，是你們讓我們熱愛娛樂事業。誠摯地感謝你們，湯姆」。

《不可能的任務：最終清算》持續在台上映中，目前已登上2025年全台票房冠軍，成為今年首部成為全台賣破台幣2億的電影，截至昨天（27日）全台票房已突破台幣2.2億元。

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湯姆克魯斯IG感謝文：

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