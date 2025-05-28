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娛樂 最新消息

賈靜雯遇「照顧父親恩人」淚崩！吐露「少提父親」原因超感人

賈靜雯在記者會活動現場落淚。（資料照，記者李紹綾攝）賈靜雯在記者會活動現場落淚。（資料照，記者李紹綾攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯26日出席乳癌衛教活動，期間被本報目擊在現場一度落淚。她昨晚親自說明落淚原因，原來是因為現場一名護理師「怡敏」，正是當年陪伴父親抗癌、照顧他到生命最後一刻的醫護人員，讓她當場情緒潰堤。

賈靜雯日前出席乳癌衛教活動。（資料照，記者王文麟攝）賈靜雯日前出席乳癌衛教活動。（資料照，記者王文麟攝）

賈靜雯回憶父親在僅44歲時就罹患淋巴癌末期。怡敏護理師當時照顧他的情況仍歷歷在目，護理師透露賈爸爸是個「很乖的病人」，即使病情進入末期，仍不斷對醫護人員說：「不好意思麻煩了，我女兒在忙。」在極度虛弱、骨瘦如柴的情況下，仍心念他人、體貼家人，讓人無比動容。

護理師也特別提起賈靜雯的母親，稱她是堅強的主要照顧者，更感性地說：「一定要轉告妳媽媽，這一路不只我們在陪她，而是她和爸爸陪著我們。」這番話深深撫慰了賈靜雯，也溫暖了她的家人。

賈靜雯（左）在活動現場遇到怡敏護理師，正是當年陪伴賈爸爸抗癌的醫護人員。（翻攝自IG）賈靜雯（左）在活動現場遇到怡敏護理師，正是當年陪伴賈爸爸抗癌的醫護人員。（翻攝自IG）

談及父親辭世的那一刻，賈靜雯表示是弟弟衛斯理陪在父親身邊。父親臨終前特意支開她和母親，不願讓她們目睹他最後的痛苦模樣。賈靜雯坦言自己一直很少談論父親，是因為「太想念了，不敢提起」。

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