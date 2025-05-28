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「台版金秀賢」打工衰遇惡老闆！ 驚曝「700度煤渣」鞋底破大洞

盧彥澤《寶島西米樂》劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（台視提供）盧彥澤《寶島西米樂》劇中在打鐵店工作，卻遇上職場霸凌。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕有「台版金秀賢」之稱的盧彥澤演出台視新八點檔《寶島西米樂》，戲裡他在當西裝學徒前，曾於打鐵店工作，卻不幸遇上苛刻剝削員工的惡老闆，不給飯吃、超長工時，還將危險的清理煤渣工作交給他，盧彥澤在過度疲勞情況下，最終虛弱昏倒，展現當代社會底層年輕人為求生存的艱辛，令他苦嘆：「我不是來學做西裝的嗎？結果身心靈都這麼慘。」

盧彥澤拍《寶島西米樂》時，在狹小的打鐵舖中拍戲，鞋底因踩到煤渣燒出破洞。（台視提供）盧彥澤拍《寶島西米樂》時，在狹小的打鐵舖中拍戲，鞋底因踩到煤渣燒出破洞。（台視提供）

劇組特地移師新北一處百年打鐵舖拍攝，店內使用煤炭作為冶鐵爐運作的燃料，燃燒時溫度高達700度，盧彥澤必須在狹小悶熱的空間中與高溫煤渣共處，演出昏倒戲，背後還有散落的煤渣。他表示倒在地上時，一度感覺背後有灼熱高溫感，一看竟是暖暖包發揮作用，虛驚一場。過程中他踩到噴出的煤渣，道具鞋底當場融化破洞，他嚇到：「爐渣的溫度大概比烤肉架還燙個 4、5 倍吧！真的好燙！」

尹昭德（左）在《寶島西米樂》出現，成為盧彥澤生命的一道曙光。（台視提供）尹昭德（左）在《寶島西米樂》出現，成為盧彥澤生命的一道曙光。（台視提供）

說起遇到惡老闆，盧彥澤認為劇中角色「中和」個性單純樸實，那個年代的孩子多半苦幹實幹，委屈吞進肚子裡，加上對父親承諾不敢半途而廢，才讓他選擇繼續忍受，他打趣道：「要是現在，應該就傳個Line說明天不去了喔！」但若是自己的孩子遇到霸凌，除了先讓孩子遠離有毒環境，並希望能夠教育孩子先保護好自己，勇敢求助，成為一個善良且健康的人。

《寶島西米樂》將於6月3日起，每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。

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