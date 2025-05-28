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娛樂 最新消息

中國劇男神吻戲遭惡整？女主角竟「偷吃辣條」超傻眼

《韶華若錦》由宋威龍（右）、包上恩主演。（龍華電視提供）《韶華若錦》由宋威龍（右）、包上恩主演。（龍華電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宋威龍、包上恩領銜主演古裝權謀甜寵劇《韶華若錦》，攜手代露娃、白澍、柯穎、全伊倫等顏值實力兼具的新生代演員，打造出三對超養眼CP。該劇節奏明快、笑點自然不造作，一開播即以黑馬姿態竄紅，網友直呼「節奏爽感拉滿」。

男主角宋威龍從《下一站是幸福》的元宋到《以家人之名》的凌霄，擅長詮釋深情角色，這次在《韶華若錦》中挑戰更具層次的定北王「江緒」，可說是他演藝生涯的全新里程碑。江緒是冷面戰神，外冷內熱，對外斷案如風、殺伐果斷；對內默默守護、寵妻入骨，反差魅力讓觀眾大呼上頭，被封為「戀愛戰神」、「寵妻狂魔」。

宋威龍（右）、包上恩在《韶華若錦》新婚後愛。（龍華電視提供）宋威龍（右）、包上恩在《韶華若錦》新婚後愛。（龍華電視提供）

戲外他也展現敬業態度，穿著古裝冬衣在超過40度高溫下拍攝武戲，笑說：「很多人中暑，武行更辛苦。」身為少林寺出身、練過武術的他特別能感同身受，讓角色動作與情感更真實，網友更直呼：「打戲超帥，看得超爽！」

女主角包上恩繼《裝腔啟示錄》、《鐵血丹心》後，在《韶華若錦》中飾演高智商女主角「明檀」，以剛柔並濟、機敏果敢的形象大獲好評。劇中向佛祖祈求12項擇偶條件，還特別要求「不能有青梅竹馬」，笑翻觀眾：「這根本是女生拜月老的心聲！」沒想到轉眼就嫁給定北王，網友熱議：「哪尊佛祖這麼靈？我也要去拜！」

包上恩（右）拍吻戲前偷吃辣條，讓宋威龍傻眼。（龍華電視提供）包上恩（右）拍吻戲前偷吃辣條，讓宋威龍傻眼。（龍華電視提供）

包上恩在劇中表現多面立體，既能力抗陰謀、對嘴眾人不輸陣，也能在情感上溫柔堅定，陪伴江緒走過陰霾與成長。戲外她則展現出活潑搞怪的另一面，為劇組帶來滿滿歡樂。據悉在一場吻戲拍攝前，包上恩故意吃了辣條，讓宋威龍瞬間傻眼，笑場不斷，也讓觀眾看見這對「小龍包」CP戲裡戲外都火花十足！

《韶華若錦》已於5/19起，在MOD影劇館 + 、Hami Video影劇館 +每日更新上架，之後將於龍華電視播出。

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