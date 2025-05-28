Red Velvet曝新歌舞蹈細節 「傾斜對稱」動作超困難

Red Velvet成員IRENE、SEULGI時隔5年，攜手推出新作品《TILT》。（SM Entertainment提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團Red Velvet成員IRENE、SEULGI時隔5年，攜手推出新作品《TILT》回歸歌壇，於6月以首爾為起點，在亞洲7個地區舉行首次單獨演唱會巡演，其中8月初將來台開唱，兩人特別錄製影片向台粉問候。

對於暌違5年再度回歸，SEULGI表示想展現在此期間更加成長的面貌與兩人獨一無二的色彩，在籌備專輯時覺得很激動。其中為了讓彼此從外表、歌唱到表演都能和諧地融合在一起，在細節上做了許多練習。

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Red Velvet成員IRENE、SEULGI時隔5年，攜手推出新作品《TILT》。（SM Entertainment提供）

主打歌《TILT》結合R&B律動與強烈電子節奏的流行舞曲，曲名除了有「傾斜」意思，也包含「為了成功而做出的挑戰」的延伸含義。

IRENE介紹新歌編舞的亮點是依照「TILT」的傾斜之意，兩人有類似天秤和翹翹板般傾斜對稱的舞蹈動作，SEULGI補充道，此動作看似容易，但其實有很多細節，練習時覺得很困難。

至於每次發片都在服裝風格上驚艷大眾，談到這次的最愛造型，SEULGI表示最喜歡兩人帶著短假髮的造型，很可愛；IRENE則喜歡MV中穿的灰色服裝，幹練又漂亮，也很符合兩人色彩。《TILT》已在台數位發行。

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