15部北影「台灣養分」片單曝 侯孝賢《刺客聶隱娘》十週年重映

侯孝賢導演勇奪坎城影展最佳導演的代表作《刺客聶隱娘》上映十週年，將在北影重回大銀幕。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025第27屆台北電影節公布今年15部汲取台灣養分的作品，其中不可錯過的經典之作，為侯孝賢導演勇奪坎城影展最佳導演的代表作品《刺客聶隱娘》，適逢上映十週年，將在北影重回大銀幕。

今年包括影展大使宋芸樺首度參演台韓合製驚悚話題作《無人知曉的家》、深刻探討家庭與認同的《陌路兄弟》，以及林嘉欣偕《玩命關頭》姜成鎬等亞裔演員共演的《值得的等待》，都將於本屆北影舉行特別放映與星光首映。

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宋芸樺挑戰韓文演出，搭檔性格男星李洪耐主演《無人知曉的家》將在北影進行特別放映。（台北電影節提供）

宋芸樺挑戰韓文演出，搭檔《驅魔麵館》性格男星李洪耐主演的《無人知曉的家》由韓國導演朴相敏執導，故事改編自西班牙驚悚片《詭影》，講述連續殺人犯之子與家人逃往台灣的故事，展開一段跨越語言與信任邊界的相遇。

《值得的等待》由林書宇執導，首次挑戰全英語對白，邀來林嘉欣、姜成鎬、《漢娜的遺言》羅斯巴特勒等亞裔演員詮釋西雅圖生活裡的相遇與失落，描繪愛、家庭與成長的交錯瞬間，以多線敘事勾勒當代生活的機遇與期待，並結合亞裔家庭文化，譜出美式浪漫喜劇，而演員羅斯巴特勒將藉由本次機會來台，在北影與粉絲及影迷相見。

由瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾執導，鳳小岳領銜主演的《陌路兄弟》講述一封來自台灣的信牽引出血緣之謎，一名男子遠赴異地尋找遺產，意外遇見同父異母兄弟後踏上尋根之旅片中融合跨文化元素，展現台灣風景下的情感交織與族群對話。

鳳小岳（右）領銜主演的《陌路兄弟》展現台灣風景下的情感交織與族群對話。（台北電影節提供）

恐怖影集《凶宅專賣店》首兩集將於台北電影節首度播映，由李銘順領軍，集結金獎演技派演員施名帥、范少勳、陳姸霏，新加坡影后洪慧芳，加上林予晞、江宜蓉、許紫柔等人演出；《女鬼橋》系列導演奚岳隆，和新銳導演郝芳葳聯合執導，以性格鮮明的角色、情感敘事，開創恐怖台劇新類型。

在「廣角台灣」觀摩單元中，侯季然導演以《書店裡的影像詩：停駐與穿越》帶領觀眾走訪全台15間獨立書店，串聯文學記憶與人情故事；沈可尚導演最新推出親情紀錄片《膠囊時光》分別拍攝捕捉劇場導演、詩人鴻鴻、職棒傳奇球星張泰山與藝人黃路梓茵關於父親與子女之間的相處時光，探望在親子關係的長河中，不同父親們所努力想留下的身影模樣。

此外，今年北影大使宋芸樺，攜手夏于喬、楊謹華、劉品言3位演藝圈中摯友，將在大使講堂《INSIDE OUT：那些角色教我的事》進行對談，4姐妹將於6月21日現身台北市中山堂光復廳，在主持人百白的引領下與觀眾分享在演藝之路上的起落與轉變。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。

北影15部「台灣養分」作品：

1.《無人知曉的家》

2.《刺客聶隱娘》

3.《陌路兄弟》

4.《值得的等待》

5.《凶宅專賣店》

6.《書店裡的影像詩：停駐與穿越》

7.《膠囊時光》

8.《螫傷》

9.《婚禮》

10.《洗》

11.《草莓蛋糕》

12.《魚說》

13.《停格人生》

14.《地獄哽》

15.《悲傷是一條乾枯的河》

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