張學友中國開唱撞期高考！被家長投訴抵制 宣布延期道歉了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌神張學友6月6日至6月8日原定在中國東莞舉辦「60+巡迴演唱會」，未料正好與2025年高考的時間重疊，加上附近又是東莞市第六高級中學的考場，遭到家長投訴更揚言抵制，主辦單位昨天緊急宣布延期。

張學友近期舉辦「60＋巡迴演唱會」。（資料照；JDS提供）

由於張學友的東莞演唱會遭到許多民眾及家長投訴，昨晚主辦單位發聲：「原定於2025年6月6、7、8日在東莞銀行籃球中心舉辦的張學友60+巡回演唱會東莞站，將延期至2025年8月29、30、31日同一時段（19:30）舉行，演出地點不變。」

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主辦單位更表示，經充分討論和研究，「針對東莞市以外前來觀看演出的觀眾，因演出延期所產生的相關損失，我們將制定相應補償方案。」主辦單位向廣大歌迷表達歉意，也將提供住宿及交通費用的補償。

對於張學友的東莞演唱會，因為撞期高考遭投訴，被迫從6月延期至8月，許多歌迷看不下去發聲，認為高考期間有許多藝人開唱，偏偏卻只有張學友被迫延期，何況演唱會時間是晚上，根本是無妄之災。

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