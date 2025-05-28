（專題）《忘了我記得》14位超強客串卡司掀熱議！秦漢專屬「瓊瑤哏」藏其中

秦漢（左）與謝盈萱首度合作，在《忘了我記得》詮釋風格迥異卻情感濃烈的父女關係。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／專題報導〕Netflix最新原創影集《忘了我記得》自上架後即空降台灣排行榜冠軍，金馬影帝秦漢與金馬影后謝盈萱首度合作，詮釋風格迥異卻情感濃烈的父女關係，兩人演技交鋒充滿火花，深獲觀眾好評。全劇除描繪失智與親情議題，更巧妙埋藏大量驚喜彩蛋與14位超強卡司客串，話題不斷，引發網路熱議。

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秦漢在《忘了我記得》的手寫本（上圖）埋藏了「瓊瑤哏」，而趙永馨客串秦漢的約會對象。（翻攝自Netflix）

秦漢過去為瓊瑤電影御用男主角，溫文儒雅、深情專一的銀幕形象深入人心。此次重返小螢幕，劇中不少橋段向其代表作致敬，包括他在劇中一幕為了不讓女兒照顧自己，主動尋覓老伴，拿出「約會名單」劃掉拒絕他的人，名單中赫見「陸依萍」與「章含煙」兩名，立刻被戲迷辨識出正是秦漢有演出的瓊瑤作品《煙雨濛濛》與《庭院深深》的女主角名字。

而李烈和趙永馨戲裡分別飾演秦漢新認識的約會對象，其中趙永馨曾與秦漢合作《在水一方》、《庭院深深》、《幾度夕陽紅》等瓊瑤系列電視劇，事隔多年兩人在《忘了我記得》再續前緣，演秦漢想要結婚的對象。

王柏傑（上圖）和吳卓源在《忘了我記得》分別飾演年輕版的樂爸、樂媽。（翻攝自Netflix）

王柏傑和吳卓源分別飾演年輕版的樂爸、樂媽，這是吳卓源在捲入朱軒洋感情風波後沉寂近一年後的復出演出。雖戲份不多，但其回歸螢光幕仍引發不少討論。而王柏傑飾演秦漢的年輕版，秦漢受訪時指出雖然沒有對到戲，不過他非常喜歡對方的表演，盛讚他「整個人狂野，有活力和生命力」，並表示自己則是「代表他衰老的一部分」，形成鮮明對比，令角色更加立體

編導劉若英則透露她將秦漢年輕時的照片以及王柏傑的照片一起放在工作室內，在拍攝時她也會告訴兩人彼此做了哪些事情、表情，像是「撇嘴笑」就是秦漢特有的表情，她自己覺得兩人相當相像。

嚴藝文客串《忘了我記得》飾演旅行團奧客。（翻攝自Netflix）

另外，還有驚喜客串名單是嚴藝文，她近年執導謝盈萱主演的夯劇《俗女養成記》、《影后》，這回在《忘了我記得》2人合體演出，嚴藝文化身成旅行團的奧客飆罵謝盈萱，指著她鼻子破口大罵：「妳不可以這樣，告訴妳，我忍了很久了！」爭執過程中，嚴藝文不小心被謝盈萱碰到一下，竟然跌坐地上哀喊「領隊打人」，害謝盈萱丟了工作。

張艾嘉（左起）、陳以文、姚淳耀和黃迪揚客串《忘了我記得》，確實都讓觀眾記得他們的存在。（翻攝自Netflix）

巫建和（左起）、黃嘉千、庹宗華和黃鐙輝客串《忘了我記得》，讓人都頗有記憶點。（翻攝自Netflix）

除了主線演員陣容堅強，還有一批「含金量」十足的客串角色，包括金馬影后張艾嘉在捷運車廂中遞糖果給主角，展現一如往昔的溫柔氣質；金馬影帝陳以文則飾演脫口秀老闆，幽默登場。其他客串演員還包括飾演婚禮主持人的黃迪揚、飾演醫生的姚淳耀、演出年輕版湯叔的劉冠廷，以及黃鐙輝、庹宗華、巫建和、黃嘉千等人，庹宗華飾演秦漢病情惡化時，在街頭迷路所遇的好心警察，以溫厚角色展現細膩演技。

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