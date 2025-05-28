Andy控家寧與他頻繁過夜出國 男閨蜜撇吃鮑魚驚人背景曝光

家寧在2022年，曬出與范成章與Andy的合照。（翻攝自家寧IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，Andy昨天拍片反擊，直指在交往期間，家寧與一位「男閨密」過從甚密，不但頻繁到對方家過夜，甚至多次單獨出國旅遊。對此，被點名的網紅范成章發聲否認，而他的背景也曝光，早在多年前就公開出櫃。

已出櫃的網紅范成章在IG有近50萬粉絲，有「最帥花藝師」稱號的他，曾演出BL劇《饞上你》，近年則是轉戰歌壇，發行了多首單曲。

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范成章有最帥花藝師的稱號。（成馬赫娛樂提供）

對於被捲入家寧跟Andy的紛爭，昨天范成章親上火線回應：「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，被騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心。」表明不喜歡女生，而他跟家寧也已經斷聯。

事實上，早在2022年范成章與家寧出國時，兩人就爆出緋聞，當時Andy還在影片中回復：「我其實非常信任也相信家寧，我也信任Cheng（指范成章）！」

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