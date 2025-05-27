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娛樂 最新消息

《鬼宮》吻戲刺激收視新高 陸星材1舉動甜度超標

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕黑馬韓劇《鬼宮》話題延燒，第9集播出陸星材、金知妍首度親吻戲，全國平均收視衝上10.7%、最高11.4%，成功寫下開播以來最高！

《鬼宮》金知妍（左）主動親吻陸星材。（翻攝自Hami Video）《鬼宮》金知妍（左）主動親吻陸星材。（翻攝自Hami Video）

陸星材和金知妍私下是老朋友，仍依然專業投入演出，不但零笑場，陸星材更在開拍前主動為金知妍撥開被風吹亂的髮絲，讓原本衝上前的髮型師直接原地退場，被粉絲大讚是「甜度爆表的戀愛感預告」。

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陸星材與金知妍在戲裡深情互動，戲外也展現好默契，身高180公分的陸星材，以大手大腳知名，腳的尺寸竟可以穿到28.5公分的鞋子，金知妍則以小腳小手而蔚為討論。

兩人現場揭曉手掌尺寸，陸星材手掌竟長達20.5公分，快跟金知妍的腳掌尺寸21.5公分差不多，金知妍的手掌則只有16.5公分，兩人手掌足足差了4公分之多。

《鬼宮》男女主角吻戲登場，左為陸星材、右為金知妍。（Hami Video提供）《鬼宮》男女主角吻戲登場，左為陸星材、右為金知妍。（Hami Video提供）

金知妍當場牽起陸星材的手，示範兩人十指緊扣的畫面，她笑說，「拍牽手特寫的時候導演都說看不到我的手」，但也透露好處，「他（陸星材）碰我的臉的戲很多，就可以顯得我臉小。」

《鬼宮》最新劇情中，陸星材發現金知妍把保護自己的「警鬼石」轉送他人，氣得質問她原因，沒想到金知妍牽起他的手說：「你就是守護我的警鬼石」，直接表明愛上的是強鐵本人，說完便嘴對嘴主動親吻，讓觀眾全體暴動。

《鬼宮》於Hami Video每週五、六全台獨家上架。

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