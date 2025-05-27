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娛樂 歐美

翹臀珍睽違10年執AMA主持棒 男女通吻超瘋癲

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲睽違10年再執AMA主持棒，穿著火辣。（路透）「翹臀珍」珍妮佛羅培茲睽違10年再執AMA主持棒，穿著火辣。（路透）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025全美音樂獎（AMA）頒獎典禮於今（27）早在拉斯維加斯登場，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲睽違10年再任主持人，55歲的她穿著「僅遮三點」的超辣禮服登場，只不過被遮住的三點就像三片海苔一樣，看起來有點突兀。翹臀珍表演入圍的23首熱門歌曲組曲，並在過程中親吻男、女舞者，該橋段受到外界批評認為她「失去理智」。

珍妮佛羅培茲大膽和女舞者在舞台上親吻。（路透﹚珍妮佛羅培茲大膽和女舞者在舞台上親吻。（路透﹚

55歲的翹臀珍身材火辣，去年恢復單身的她看起來彷彿更性感，且她登台的禮服是鑲滿水晶的透明薄紗，雙峰及三角洲部分以黑色布料遮擋。身為AMA主持人的她表現得其實相當「用力」，一開場就帶來長達6分鐘的舞蹈與歌曲演唱。

珍妮佛羅培茲在舞台上勁歌熱舞並不斷親吻男女舞者。（法新社）珍妮佛羅培茲在舞台上勁歌熱舞並不斷親吻男女舞者。（法新社）

唱跳俱佳的翹臀珍為了表現出很激情的感覺，在舞台上演與舞者激吻橋段，無論男舞者、女舞者，都被翹臀珍親了個遍，有些觀眾覺得這段表演雖然很精采，翹臀珍開始親吻氣氛就瞬間變得尷尬。有網友甚至形容這段表演就像翹臀珍對已離婚的前夫「小班」班艾弗列克表態，希望讓對方吃醋；還有網友認為珍妮佛羅培茲已經失去理智。

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