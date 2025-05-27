晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李易生日收六月6位數大禮！她認了這件事「已經不太可能」

〔記者蕭方綺／台北報導〕六月和李易結婚13年，經歷去年婚姻亮紅燈，如今夫妻倆下定決心要努力修補婚姻關係，經常在社群上曬恩愛。今是李易生日，他跟朋友聚餐，六月特別驚喜現身，笑說：「嚇死壽星。」此外還送上價值6位數以上的「水鬼王」名錶，李易開心發文直呼：「今年的生日真的是又驚又喜，感謝太太所有的安排，從餐聚到禮物，這禮物真的太大了，但會是一只我會一直戴的手錶，真的感謝妳對我的好跟付出，真心的感謝妳！」

六月（右）為老公李易驚喜籌劃生日宴會。（翻攝自IG）六月（右）為老公李易驚喜籌劃生日宴會。（翻攝自IG）

此外，六月近日與好友黃小柔聚會，揭露與李易相處現況，黃小柔提到夫妻之間個性不同，相處久了難免會有爭吵跟摩擦，六月則說：「我們已經到沒有爭吵跟摩擦了。」黃小柔不相信，六月才坦言：「我們偶爾還是會吵，但大吵已經不太可能了。」

談及婚姻，六月笑說：「我以（婚姻）過來人身份建議，不要過來。」說完與黃小柔仰頭大笑。六月指出李易太常外景，加上她的2個小孩非常黏媽媽，導致能外出喝酒的開心時間很少，顯得太珍貴。

六月（左）送上名錶給老公李易，讓他樂不可支。（翻攝自IG）六月（左）送上名錶給老公李易，讓他樂不可支。（翻攝自IG）

黃小柔讚她樂觀，她說：「我無法不樂觀，妳看看我老公。」黃小柔繼續問：「就很多事情要犧牲就對了？」六月則表示：「反正睜一隻眼閉一隻眼，我就兩眼全閉了啦。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中