李易生日收六月6位數大禮！她認了這件事「已經不太可能」

〔記者蕭方綺／台北報導〕六月和李易結婚13年，經歷去年婚姻亮紅燈，如今夫妻倆下定決心要努力修補婚姻關係，經常在社群上曬恩愛。今是李易生日，他跟朋友聚餐，六月特別驚喜現身，笑說：「嚇死壽星。」此外還送上價值6位數以上的「水鬼王」名錶，李易開心發文直呼：「今年的生日真的是又驚又喜，感謝太太所有的安排，從餐聚到禮物，這禮物真的太大了，但會是一只我會一直戴的手錶，真的感謝妳對我的好跟付出，真心的感謝妳！」

六月（右）為老公李易驚喜籌劃生日宴會。（翻攝自IG）

此外，六月近日與好友黃小柔聚會，揭露與李易相處現況，黃小柔提到夫妻之間個性不同，相處久了難免會有爭吵跟摩擦，六月則說：「我們已經到沒有爭吵跟摩擦了。」黃小柔不相信，六月才坦言：「我們偶爾還是會吵，但大吵已經不太可能了。」

請繼續往下閱讀...

談及婚姻，六月笑說：「我以（婚姻）過來人身份建議，不要過來。」說完與黃小柔仰頭大笑。六月指出李易太常外景，加上她的2個小孩非常黏媽媽，導致能外出喝酒的開心時間很少，顯得太珍貴。

六月（左）送上名錶給老公李易，讓他樂不可支。（翻攝自IG）

黃小柔讚她樂觀，她說：「我無法不樂觀，妳看看我老公。」黃小柔繼續問：「就很多事情要犧牲就對了？」六月則表示：「反正睜一隻眼閉一隻眼，我就兩眼全閉了啦。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法