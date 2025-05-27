有雷慎入！《比天堂還美麗》結局被評爛尾？卻創開播收視新高

《比天堂還美麗》迎來大結局，以全國收視8.3%創下開播以來新高。（翻攝自Netflix）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以描述死後天堂世界觀、國寶級影后金惠子封山之作、嬤孫CP三大吸睛點，成功締造開播話題的《比天堂還美麗》，前天終於迎來大結局，並以全國收視8.3%創下開播以來新高，在Netflix TOP 10電視節目類中全球排名第9，更登頂玻利維亞、香港、秘魯、韓國和台灣等5個國家的熱門榜單，成績不差，但韓國網友顯然不買單，開轟「史上最爛」完結篇、爛到無法原諒編劇。

《比天堂還美麗》劇情圍繞著樂峻一家三口而展開。（翻攝自IG）

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《比天堂還美麗》講述以80多歲高齡來到天堂的李海淑（金惠子飾），與回到30多歲年輕時期模樣的丈夫高樂俊（孫錫久飾）重逢、橫跨今生前世的奇幻愛情故事。雖然該劇自第4集之後，遭批劇情太拖、韓志旼飾演的「小絮」疑似小三不討喜、寵物戲過多顯得太刻意……導致部分觀眾棄追，收視一度跌至4%多。

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不過，隨著小絮身分揭曉，原來是海淑因慟失愛子而產生的痛苦意識（虛擬意識具象化） ，並非和別人老公大搞不倫的惡女；而牧師恩浩（柳德煥）正是海淑被人口販子擄自福利院詐取政府補助金的早逝兒子，觀眾感動回鍋，不少劇迷甚至跟著海淑在最後一集哭到停不下來。

海淑（左）和樂峻在最後一集決定轉世。（截圖自Netflix ）

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尤其戲終彩蛋橋段，描述海淑在轉世前接受天堂電視台紀錄片《新生活重生真好》採訪時，被問到轉世的願望，她表示「想成為演員，想嘗試各種角色，想在世界電影節上獲獎。」巧妙與82歲金惠子的實際演員生涯重疊，她脫口一句想成為讓觀眾覺得「啊～她是個有人情味的演員」這一段，更被網友讚爆。

不過，完結篇的負評也不少，有網民酸批為什麼海淑（金惠子）可以帶著前世記憶轉世，是享特權嗎？這一世的老公是做錯什麼了，竟只能當樂俊（孫錫久）的替代品？地獄長官來天堂替中心主任代班，這又是怎麼一回事？這不該是國寶級影后的隱退之作……。

戲終彩蛋巧妙與82歲金惠子的實際演員生涯重疊。（翻攝自Netflix）

．爭論點1：小絮是被海淑封鎖記憶深處的自我厭惡形象？

雖然這解釋了樂俊為何會對小絮有感覺、從地獄門口把她拉回來，也說明了小絮在劇中為什麼永遠只穿同一套衣服──因為她不是真實存在的人物！

但仍有網友覺得劇情安排不合理，海淑認不出自己年輕時候的樣子就算了，但樂峻也認不出，有點說不通。

即便劇情安排只有愛貓索菲亞知道小絮是誰，雖然家貓壽命很難超過20年，以高樂俊癱瘓在床的時間至少50年，索菲亞應該從未和年輕時的海淑相處過，唯一的可能性是索菲亞看到一般人肉眼看不到的東西，就像她曾看到陰間使者來找高樂峻，卻為了怕海淑難過而自願代替高樂峻死。

《比天堂還美麗》劇情圍繞著樂峻一家三口而展開。（翻攝自IG）

．爭論點2：寵物戲太多反而顯得太刻意？只有貓狗能上天堂？

一開始，寵物戲獲得觀眾一致好評，狗狗們離世後在天堂等待主人團聚並認出牠們的情節真的太感人，一度蔚為佳話。但後期很多故事線都圍繞著狗狗，雖然頗具警世作用，不能虐待動物，但天堂裡好像看不到其他物種的寵物，對此，也有劇迷覺得稍嫌可惜。

就算上了天堂，也會因為言行失當而下地獄。 （翻攝自Netflix ）

．爭論點3：「葡萄集點」不了了之？樂峻也出現負面情緒？

話說只要在天堂做壞事、講三字經、發怒就會得到葡萄貼紙，一旦集滿6張就會下地獄，海淑因為吃醋，也不滿意丈夫的處理態度，甚至後來因為在天堂飲料自動販賣機前動怒，短短幾天就集滿葡萄貼紙而被送往地獄。

對此，網友質疑樂峻也曾因為不想小絮成為干擾海淑的存在，不但無視她，還口出惡言驅趕她，為什麼都沒收到葡萄貼紙？

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