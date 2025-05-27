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睽違螢幕2年 46歲《麻辣鮮師》林韋君斜槓人生

林韋君素有「演藝圈發電機」稱號。（翻攝自臉書）林韋君素有「演藝圈發電機」稱號。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經靠著《海豚灣戀人》、《千金百分百》、《麻辣鮮師》走紅戲劇圈的女星林韋君已經兩年沒在螢光幕前露面了。素有「演藝圈發電機」稱號的她，與不少男星有過緋聞。目前林韋君開始當起瑜珈老師，並強調自己習慣步調慢的生活。

林韋君已經兩年沒有接戲劇工作。（翻攝自臉書）林韋君已經兩年沒有接戲劇工作。（翻攝自臉書）

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46歲的林韋君坦承出道第7年就萌生退意，16歲就以模特兒身分入行的她，首部戲劇作品就是《麻辣鮮師》，不過，隨著戲愈拍愈多，她發現拍戲收入不穩定，大起大落的收入讓她非常沒有安全感，因此悄悄的考取瑜珈執照，並開瑜珈教室授課。

淡出螢光幕的林韋君考取瑜珈執照，自己開了瑜珈教室。（翻攝自臉書）淡出螢光幕的林韋君考取瑜珈執照，自己開了瑜珈教室。（翻攝自臉書）

兩年沒拍戲的林韋君上一部作品是2024年播出的台語劇《少女八家將》，不過這部戲早在2021年就殺青，所以她的慢活人生已經過了兩年。雖然開瑜珈教室的收入比不上在演藝圈，不過卻非常踏實。

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46歲的林韋君看起來身材仍然勻稱，且肢體柔軟。（翻攝自臉書）46歲的林韋君看起來身材仍然勻稱，且肢體柔軟。（翻攝自臉書）

林韋君過去曾和朱孝天、霍建華、劉至翰等人有過緋聞，如今她的感情也穩定了，她的男友是41歲的米其林1星餐廳主廚李皞，兩人是透過好友介紹認識，剛認識的時候，男友並不知道她是藝人，還以為她就是個單純的瑜珈老師。

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