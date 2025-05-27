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《魔鬼的計謀2》PD願吞負評「都衝我來」 曝第三季全新計畫

鄭鐘然回應《魔鬼的計謀2》負評。（Netflix提供、翻攝自Naver）鄭鐘然回應《魔鬼的計謀2》負評。（Netflix提供、翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國生存綜藝《魔鬼的計謀》第二季《魔鬼的計謀：死亡密室》狂遭網友怒罵，人氣卻越燒越旺；上週二12集上架，因「贏者通吃」、「冠軍傲慢心態」引發觀眾強烈批評，仍在韓國「非電視劇話題性」連續4週排行冠軍。

《魔鬼的計謀2》PD鄭鐘然今回應韓媒，表示深知觀眾們的評價，「如果參賽者受到觀眾們的批評（指責），我感到很抱歉，請所有的批評都針對我來吧。」

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《魔鬼的計謀2》之所以受到強烈批評，主因在於賽制改變，第一天主賽完畢後，分數低的參賽者有將近一半的人都被關進監牢，穿上囚服，只吃麵包和粥，甚至在牢獄賽的遊戲中，還得淘汰玩家；反之，拿到「皮斯」較多的人能在生活館享受豪華生活。

鄭鐘然表示，監獄中絕望氣氛、弱勢群體的氛圍透過節目很好的傳達出來，強調因為是有「淘汰者」的遊戲，所以鏡頭主要對準監獄的玩家們，「沒有播出來的部分，是生活館的參賽者彼此為對方著想，好好分享勝利的喜悅。」

《魔鬼的計謀》第二季在爭議中落幕。（翻攝Netflix IG）《魔鬼的計謀》第二季在爭議中落幕。（翻攝Netflix IG）

網友批評，雖然號稱是「生存遊戲」，但本季卻少有出現強而有力的競爭者，鄭鐘然說，「不是他們沒有求勝心，而是他們更珍惜在遊戲中建立的羈絆。」

過去，鄭鐘然製作過《The Genius》、《Society Game》、《大逃出》、《女高推理班》等智力競賽生存類節目，大受好評，這次《魔鬼的計謀2》算是慘遭滑鐵盧，不過他表達，「願意製作《魔鬼》第三季」的意願。

鄭鐘然強調，即使只有一個人在期待《魔鬼的計謀3》，也想把它製作出來，「第三季想要徹底改變框架，展現一些新的東西」，透露節目名稱可能會改變。

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