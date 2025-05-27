晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

庾澄慶外甥女曾暈船當小三？ 一訊息秒清醒

愷愷（左）與哈林的兒子「小哈利」合照。（番社自IG）愷愷（左）與哈林的兒子「小哈利」合照。（番社自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國光女神「愷愷」是歌手「哈林」庾澄慶的外甥女，跟羅志祥前女友周揚青也是好姐妹。桃花運特強的愷愷在節目中分享了一段自己曾經介入別人婚姻，意外當小三的經驗。

愷愷在節目中分享自己無意間成為小三的經驗。（翻攝自YouTube）愷愷在節目中分享自己無意間成為小三的經驗。（翻攝自YouTube）

愷愷上節目的時候分享了自己過去一段暈船的經驗，她說當時跟一位男性走得很近，兩人非常曖昧，由於對方各方面都表現得很好，愷愷覺得自己可能會和對方交往。沒想到，某天深夜男方表示夜深了，要替愷愷叫車回家，就在男方掏出手機讓她輸入地址時，一則簡訊跳了出來，愷愷看到上頭寫著：「老公，我先睡了」，讓她感到非常吃驚。

相關新聞：又有啦啦隊女孩被指小三 富邦禾羽澄清：不是我

愷愷（左）幼年與庾澄慶的合照。（番社自IG）愷愷（左）幼年與庾澄慶的合照。（番社自IG）

雖然內心覺得很震撼，但愷愷鎮定的拿著手機，沒想到又一則簡訊跳了出來，內容是：「麵煮好了，我放桌上」。徹底破防的愷愷這才發現其中有問題，不過，愷愷裝做自己沒看到，仍然輸入自己家中住址，順利地回到住處。

愷愷曾經是國光女神。（翻攝自IG）愷愷曾經是國光女神。（翻攝自IG）

隔天愷愷就斷絕與對方的一切聯絡方式，從此不再聯繫，愷愷認為：「不管他倒底有沒有已婚，就還是有另外一個人已經叫你老公了，也住在一起了」。原本暈陶陶覺得自己墜入愛河的愷愷也瞬間清醒，再也不與對方有任何交集。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中