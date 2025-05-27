庾澄慶外甥女曾暈船當小三？ 一訊息秒清醒

愷愷（左）與哈林的兒子「小哈利」合照。（番社自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國光女神「愷愷」是歌手「哈林」庾澄慶的外甥女，跟羅志祥前女友周揚青也是好姐妹。桃花運特強的愷愷在節目中分享了一段自己曾經介入別人婚姻，意外當小三的經驗。

愷愷在節目中分享自己無意間成為小三的經驗。（翻攝自YouTube）

愷愷上節目的時候分享了自己過去一段暈船的經驗，她說當時跟一位男性走得很近，兩人非常曖昧，由於對方各方面都表現得很好，愷愷覺得自己可能會和對方交往。沒想到，某天深夜男方表示夜深了，要替愷愷叫車回家，就在男方掏出手機讓她輸入地址時，一則簡訊跳了出來，愷愷看到上頭寫著：「老公，我先睡了」，讓她感到非常吃驚。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：又有啦啦隊女孩被指小三 富邦禾羽澄清：不是我

愷愷（左）幼年與庾澄慶的合照。（番社自IG）

雖然內心覺得很震撼，但愷愷鎮定的拿著手機，沒想到又一則簡訊跳了出來，內容是：「麵煮好了，我放桌上」。徹底破防的愷愷這才發現其中有問題，不過，愷愷裝做自己沒看到，仍然輸入自己家中住址，順利地回到住處。

愷愷曾經是國光女神。（翻攝自IG）

隔天愷愷就斷絕與對方的一切聯絡方式，從此不再聯繫，愷愷認為：「不管他倒底有沒有已婚，就還是有另外一個人已經叫你老公了，也住在一起了」。原本暈陶陶覺得自己墜入愛河的愷愷也瞬間清醒，再也不與對方有任何交集。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法