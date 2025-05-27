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高欣欣世壯運拉丁舞奪銀 明拚「五項舞科」迎硬仗

高欣欣參加世壯運「運動舞蹈拉丁舞壯年2級比賽」奪銀。（翻攝自連署）高欣欣參加世壯運「運動舞蹈拉丁舞壯年2級比賽」奪銀。（翻攝自連署）

〔記者傅茗渝／台北報導〕55歲八點檔女星高欣欣近年迷上運動舞蹈，為參加2025雙北世界壯年運動會，日前在社群分享密集備戰過程，穿上紅綠兩套戰袍模擬演練、練舞近25首捷舞曲目。今（27）日在台北小巨蛋登場的運動舞蹈賽事中，她身穿亮眼綠色舞衣，與舞伴吳京橋老師攜手參加壯年二級C組（Samba、Cha Cha、Rumba）45+賽事，兩人一路挺進決賽，最終奪下銀牌。

相關新聞：55歲高欣欣出戰世壯運！賽前自勉「該來的終究會來」粉絲全挺爆

完成今日賽事後，高欣欣也在臉書分享心情：「今天的賽事完成，就像是一顆洩氣的皮球，明天將是一場硬仗～五項舞科。」她也感謝好姐妹為了她清晨6點半就起床到場觀賽，心裡備感溫暖。

高欣欣熱舞奪銀，賽後喊話明天才是真硬仗。（翻攝自臉書）高欣欣熱舞奪銀，賽後喊話明天才是真硬仗。（翻攝自臉書）

高欣欣對表現仍自我檢討，笑說：「今天很幸運地一路跳到決賽，雖然還是有一些小缺點，所幸好運的得到評審的青睞，拿了一面銀牌～」她也不忘為自己打氣：「給明天的自己信心喊話：欣欣姊，妳可以的。」明（28）日她將迎來更具挑戰的五項舞科賽事，繼續在場上展現韌性與熱情。

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