晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搶韓女團演唱會手速要多拚？鍾欣凌為13歲愛女「苦練7秒」心酸全說了

王品澔（左起）、鍾欣凌、丁寧、孫淑媚（記者潘少棠攝）王品澔（左起）、鍾欣凌、丁寧、孫淑媚（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、王品澔和孫淑媚、丁寧等人今宣傳公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》，戲裡鍾欣凌和出櫃的兒子王品澔有段動人的戲，足見母子情深。戲外，25歲王品澔的媽媽目前48歲，相當年輕，因此他和媽媽相處像朋友，有次媽媽問王品澔試鏡狀況，他因接連受挫，直接在媽媽身旁爆哭，當時媽媽冷靜安慰：「你不是做不好，你很棒，只是機會還沒到。」溫暖的話語讓他哭不停。

鍾欣凌被女兒訓練搶票手速。（記者潘少棠攝）鍾欣凌被女兒訓練搶票手速。（記者潘少棠攝）

鍾欣凌聽聞王品澔媽媽的年紀後傻眼說：「我比你媽大5歲，大女兒才13歲。」她雖然與2個女兒年紀差距比較大，但鍾欣凌依舊努力靠google理解孩子們的世界。她說大女兒喜歡韓國女團，她便學習怎麼搶票，還被女兒訓練搶票時手速從13秒進化到只有7秒，可惜還是不夠快，幸好公司同事都會幫忙搶票。

相關新聞：林心如客串台劇驚人片酬曝光！「八點檔瘋女人」互甩巴掌還含淚

她苦笑說韓團的搶票真是另外一個世界，「以前我們買票都是要去金石堂。」不過這些女團演出讓鍾欣凌看得也很開心，還現場隨性跳了一小段超夯的《like JENNIE》，俏皮舞姿震驚四座。

鍾欣凌現場隨性跳了一小段超夯的《like JENNIE》。（記者潘少棠攝）鍾欣凌現場隨性跳了一小段超夯的《like JENNIE》。（記者潘少棠攝）

雖然韓團演唱會門票以及交通、食宿等的確是一筆滿大的開銷，但鍾欣凌會跟大女兒說，若是功課進步就會買一張票給她，不過也開玩笑說：「我真的很謝謝你們（韓團）來，但有些可不可以三個月來一次就好，其實也滿多錢的。」

丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚。（記者潘少棠攝）丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚。（記者潘少棠攝）

說到此，她突然慶幸小女兒年紀還小，不懂韓星，目前只喜歡文具，讓她鬆口氣。一旁的丁寧則說女兒曾請她幫忙搶過一次票，但媽媽宣告失敗後，女兒就默默地再也沒提過這件事，讓她鬆了一大口氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中