搶韓女團演唱會手速要多拚？鍾欣凌為13歲愛女「苦練7秒」心酸全說了

王品澔（左起）、鍾欣凌、丁寧、孫淑媚（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、王品澔和孫淑媚、丁寧等人今宣傳公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》，戲裡鍾欣凌和出櫃的兒子王品澔有段動人的戲，足見母子情深。戲外，25歲王品澔的媽媽目前48歲，相當年輕，因此他和媽媽相處像朋友，有次媽媽問王品澔試鏡狀況，他因接連受挫，直接在媽媽身旁爆哭，當時媽媽冷靜安慰：「你不是做不好，你很棒，只是機會還沒到。」溫暖的話語讓他哭不停。

鍾欣凌被女兒訓練搶票手速。（記者潘少棠攝）

鍾欣凌聽聞王品澔媽媽的年紀後傻眼說：「我比你媽大5歲，大女兒才13歲。」她雖然與2個女兒年紀差距比較大，但鍾欣凌依舊努力靠google理解孩子們的世界。她說大女兒喜歡韓國女團，她便學習怎麼搶票，還被女兒訓練搶票時手速從13秒進化到只有7秒，可惜還是不夠快，幸好公司同事都會幫忙搶票。

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她苦笑說韓團的搶票真是另外一個世界，「以前我們買票都是要去金石堂。」不過這些女團演出讓鍾欣凌看得也很開心，還現場隨性跳了一小段超夯的《like JENNIE》，俏皮舞姿震驚四座。

鍾欣凌現場隨性跳了一小段超夯的《like JENNIE》。（記者潘少棠攝）

雖然韓團演唱會門票以及交通、食宿等的確是一筆滿大的開銷，但鍾欣凌會跟大女兒說，若是功課進步就會買一張票給她，不過也開玩笑說：「我真的很謝謝你們（韓團）來，但有些可不可以三個月來一次就好，其實也滿多錢的。」

丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚。（記者潘少棠攝）

說到此，她突然慶幸小女兒年紀還小，不懂韓星，目前只喜歡文具，讓她鬆口氣。一旁的丁寧則說女兒曾請她幫忙搶過一次票，但媽媽宣告失敗後，女兒就默默地再也沒提過這件事，讓她鬆了一大口氣。

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