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中國男星張翰捲性騷神隱3年 又傳涉投資糾紛挨告

中國男星張翰捲性騷神隱3年，近日又傳出投資糾紛。（翻攝自微博）中國男星張翰捲性騷神隱3年，近日又傳出投資糾紛。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張翰以青春勵志劇《一起來看流星雨》一炮而紅，怎料他卻在2022年爆出性騷同劇女演員事件，自此神隱長達3年，鮮少推出新作品。近日張翰又爆出涉燒肉店出資糾紛挨告，對此他本人也對外解釋情況。

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張翰被昔投資的燒肉店提告，指控他在投資期間並未如期繳納款項，案件將在7月28日開庭。（翻攝自微博）張翰被昔投資的燒肉店提告，指控他在投資期間並未如期繳納款項，案件將在7月28日開庭。（翻攝自微博）

張翰2021年曾投資一家燒肉店，占有10％股份，持股期間都有履行股東義務，直到2023年才終止合作關係。（翻攝自微博）張翰2021年曾投資一家燒肉店，占有10％股份，持股期間都有履行股東義務，直到2023年才終止合作關係。（翻攝自微博）

張翰近日被昔投資的燒肉店提告，指控他在投資期間並未如期繳納款項，案件將在7月28日開庭。事件爆出後，張翰馬上在微博發布聲明，表示自己曾在2021年投資一家燒肉店，占有10％股份，持股期間都有履行股東義務，直至2023年，張翰與燒肉店在經營理念上產生分歧，決定終止合作關係。

張翰表示，7月份出庭會是以「前股東」的身分配合調查，並非像外界傳的一樣積欠款項，呼籲大眾不要隨意聽信網路謠言。

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