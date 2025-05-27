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快筆記！GD宣布加場「這天啟售」 主辦祭重話：誤聽信謠言

GD稍早宣布加場演出。（Galaxy Corporation提供）GD稍早宣布加場演出。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流天王GD時隔8年，7月12、13日唱進台北小巨蛋，今（27）票券全面販售，卻有許多粉絲哀號「買不到票」、「一直驗證失敗」。主辦單位稍早宣布，確定7月11日加場演出，強調請不要聽信網路謠言以及在「非官方售票平台」購買門票。

GD 3月在首爾啟動世界巡演，雖遇上天候不佳，他兩度向歌迷致歉，表演仍燃炸全場；日前GD公開來台連唱兩天後，掀起一陣瘋狂，台灣歌迷非常希望親自見證「韓流王者」回歸樂壇。

相關新聞：GD魅力太強門票「2分鐘完售」 歌迷哀號：求小巨蛋加場

GD實名制票券今天下午1點全面販售，向隅粉絲上網哀號求票，更有許多網友湧入主辦單位超級圓頂臉書，喊話要求主辦「加場演出」，也有人提議未來能採用「抽選制」，看齊日本演唱會。

GD稍早宣布加場演出。（Galaxy Corporation提供）GD稍早宣布加場演出。（Galaxy Corporation提供）

主辦單位超級圓頂稍早表示，謝謝大家對「GD」7月台北演唱會的支持，在此呼籲歌迷不要聽信網路謠言以及在「非官方售票平台」購買門票，本場演出門票僅在「已公布的售票方式」以及售票網站販售。

另，關於本次實名制規則，為避免消費者誤解，已經登記購票的姓名或證號只能選擇其中一項做「更正」，並非兩者都能同時更換，請大家勿以訛傳訛。

GD加場門票6月4日下午1點KKTIX全面啟售，詳細資訊可見「超級圓頂」官方臉書。

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