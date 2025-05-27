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娛樂 日韓

日女星小島瑠璃子「中國夢碎」 亡夫企業守不住

女星小島瑠璃子（左）與死去的丈夫北村功太。（翻攝自X）女星小島瑠璃子（左）與死去的丈夫北村功太。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕31歲日本女星小島瑠璃子今年2月初緊急報警，表示企業家丈夫北村功太失去意識，送醫後不治身亡，得年29歲。喪夫的小島瑠璃子心中充滿哀戚，還要面對北村功太留下的債務，只能硬著頭皮接任亡夫的三溫暖事業。如今，傳出小島瑠璃子也撐不下去，三溫暖要結束營運了。

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小島瑠璃子2年前與北村功太結婚，北村死後，小島瑠璃子四處奔走償還亡夫留下的債務。在小島瑠璃子的努力之下，債務從數千萬慢慢償還，目前僅剩上百萬日圓，法人帳戶因未繳稅務已被查封，餘額歸零。

小島瑠璃子努力償還亡夫留下的債務。（翻攝自IG）小島瑠璃子努力償還亡夫留下的債務。（翻攝自IG）

小島瑠璃子原本有意往中國發展，當時為了北村功太遲遲未行動，現在她不但必須照顧自己的美容相關事業，還要收拾亡夫的三溫暖。起初，小島瑠璃子強烈展現出從偶像轉型為企業家的決心，沒想到危機重重之下，她也無力乏天，只能暫緩所有計畫，前進中國進度停擺，亡夫的三溫暖事業也面臨解散。

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