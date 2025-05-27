晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女星坐博愛座挨罵 腳傷曝光路人急道歉

黃瑄日前因拍攝《寶島西米樂》途中發生車禍，傷及韌帶與半月板。（資料照，記者胡舜翔攝）黃瑄日前因拍攝《寶島西米樂》途中發生車禍，傷及韌帶與半月板。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八點檔女星黃瑄日前因拍攝《寶島西米樂》途中發生車禍，傷及韌帶與半月板，術後剛出院正進行復健。她今（27）日分享搭公車時腳傷無法久站而坐博愛座，卻遭路人碎唸「年輕人坐什麼博愛座」，直到對方發現她行動不便才趕緊道歉。

黃瑄上月出車禍，傷及韌帶與半月板。（翻攝自IG）黃瑄上月出車禍，傷及韌帶與半月板。（翻攝自IG）

她還原當時情況，表示先是一位站在她面前的路人質疑問：「這不是博愛座嗎？」當下她以為對方是在和朋友對話，因此並未回應。怎料後方另一名乘客邊坐下邊抱怨，這才讓黃瑄意識到，這番話其實是在指她。直到她準備下車時，誤會她的路人才發現她行動不便，急忙向她致歉：「真抱歉我剛才沒看到還一直罵妳。」黃瑄則淡淡地回應「沒事的」，隨即離開車廂。

黃瑄腳傷坐博愛座挨罵。（翻攝自IG）黃瑄腳傷坐博愛座挨罵。（翻攝自IG）

對此，她也感慨發文表示，雖然外表經常被當成判斷是否需要幫助的依據，但她認為博愛座應該是讓給「比自己更需要的人」。她補充說：「有時候公車很滿，但我看到站不穩的人，我也會讓座，因為至少我還有手可以撐著保護自己不受傷害。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中