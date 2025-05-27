八點檔女星坐博愛座挨罵 腳傷曝光路人急道歉

黃瑄日前因拍攝《寶島西米樂》途中發生車禍，傷及韌帶與半月板。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八點檔女星黃瑄日前因拍攝《寶島西米樂》途中發生車禍，傷及韌帶與半月板，術後剛出院正進行復健。她今（27）日分享搭公車時腳傷無法久站而坐博愛座，卻遭路人碎唸「年輕人坐什麼博愛座」，直到對方發現她行動不便才趕緊道歉。

黃瑄上月出車禍，傷及韌帶與半月板。（翻攝自IG）

她還原當時情況，表示先是一位站在她面前的路人質疑問：「這不是博愛座嗎？」當下她以為對方是在和朋友對話，因此並未回應。怎料後方另一名乘客邊坐下邊抱怨，這才讓黃瑄意識到，這番話其實是在指她。直到她準備下車時，誤會她的路人才發現她行動不便，急忙向她致歉：「真抱歉我剛才沒看到還一直罵妳。」黃瑄則淡淡地回應「沒事的」，隨即離開車廂。

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黃瑄腳傷坐博愛座挨罵。（翻攝自IG）

對此，她也感慨發文表示，雖然外表經常被當成判斷是否需要幫助的依據，但她認為博愛座應該是讓給「比自己更需要的人」。她補充說：「有時候公車很滿，但我看到站不穩的人，我也會讓座，因為至少我還有手可以撐著保護自己不受傷害。」

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