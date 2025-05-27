魏斯安德森《腓尼基計劃》唯一人選班尼西歐 凱特溫絲蕾女兒首挑大樑

導演魏斯安德森（左二）編導《腓尼基計劃》，將班尼西歐戴托羅（右）視為不二人選。（UIP提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「置中狂導」、美國鬼才導演魏斯安德森執導新片《腓尼基計劃》，塑造出一個令人難忘的反英雄角色安納托“賈賈”寇達，這個歐洲最有錢的富豪之一、橫跨軍火，與航空產業的國際企業家，由班尼西歐戴托羅傾力詮釋，角色不僅神秘莫測、引人注目、世故老練，在魏斯安德森的世界裡更是獨樹一格的代表人物。

班尼西歐在片中幾乎每一幕都展現出他那懾人心魄、魅力十足的氣場，造就一個歷久不衰的人物形象。他回憶一切的開始都是因為一通電話，「魏斯安德森說：『我正在籌備一部電影，想請你當主角。不過會有很多需要討論的地方。』我說：『呃，好喔。』他問：『你覺得怎麼樣？』我回答：『好好去做就行了吧？』」

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片中班尼西歐飾演的賈賈幾乎無時無刻都在銀幕上，他也完美地詮釋了這個角色，他則將角色的成功歸功於「一流」的劇本，直說「讀起來非常有意思」，再加上數星期的排演和討論、魏斯安德森的精準執導，以及「許許多多的努力」，他說：「這個角色真的太驚人了。」

班尼西歐戴托羅（左起）、米亞薛波頓、麥可塞拉在《腓尼基計劃》一同踏上說服合夥人們幫忙填補財務缺口的旅程。（UIP提供）

《腓尼基計劃》精彩絕倫、妙趣橫生，帶給觀眾純粹的愉悅，其中父女找回彼此的過程更是令人動容。飾演賈賈女兒「莉絲兒」的是年僅23歲星二代、凱特溫絲蕾的女兒米亞薛波頓，幾乎令人難以置信的是，這是她第一個主演的電影角色，而劇情正是從她的視角展開的。

魏斯安德森說：「米亞薛波頓加入之後，我們也就有了莉絲兒。」選角指導道格拉斯艾貝爾說：「有數百名來自美國、英國、澳洲和加拿大的演員，為了莉絲兒這個角色來試鏡。經過幾輪的複試，魏斯安德森馬上就被米亞薛波頓堅忍不拔、樂觀向上的性格吸引。」

對此米亞則形容：「我拿到的角色設定非常、非常簡短。實際上就只有一句話：你六年沒見到父親了，而你是一名見習修女。」她的臉龐也許讓人有一種熟悉感，因為她有著母親凱特溫絲蕾的神韻，但她也有獨特的自信與才華。回想起凱特溫絲蕾30年前在《夢幻天堂》中的銀幕首秀，米亞薛波頓在她職業生涯的早期階段也展現出了屬於自己的鮮明特質。

米亞薛波頓說：「在試鏡帶中，我拍攝了《犬之島》中的一個場景，然後和班尼西歐戴托羅及魏斯安德森一起進行了為期兩天的試鏡，隔天我就接到了電話。」當她得知自己拿到這個角色時，「我真的不敢相信這是真的。」她說。「當時我在火車上，坐在地板上小哭了一陣子。」

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該片敘述1950年，謎一般的企業家、歐洲首富之一安納托「賈賈」寇達，歷經第6次墜機活了下來。他做生意的手段變化多端、複雜難解又冷酷無情，他不只在商界樹敵，也是世界各地政府的眼中釘，隨時都有刺客伺機暗殺他。如今，他耗費數十年、畢生最關鍵的「寇達海陸腓尼基基礎建設計劃」，來到了最後一個階段，即將對一個潛藏豐富資源但長期荒廢的區域進行大規模開發。

凱特溫絲蕾的女兒米亞薛波頓首挑大樑主演《腓尼基計劃》。（UIP提供）

賈賈不僅個人資產面臨難以估計的風險，生命也仍受到威脅，他決定任命關係疏遠的20歲女兒莉絲兒（目前是位修女）為繼承人，一邊傳授她自己的商業手腕，一邊試圖從美國情報單位的干預中拯救他的事業。兩人和私人家教走遍「現代大獨立腓尼基」，與各路合夥人會面，目標是填補財務缺口，一路上，莉絲兒也試圖調查十年前賈賈第一任妻子（也就是她母親）未解的命案。

其他豪華的演員陣容還包括影帝湯姆漢克斯、《歪小子史考特》麥可塞拉、《絕命毒師》布萊恩克雷斯頓、奧斯卡得主里茲阿邁德、《潛水鐘與蝴蝶》凱薩獎影帝馬修亞瑪希、《蝙蝠俠》傑佛瑞萊特、「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、理查艾尤德、《侏羅紀世界：重生》魯柏佛蘭德、《小行星城》琥珀戴維絲，以及「奇異博士」班尼迪克康柏拜區。《腓尼基計劃》將於6月6日在台上映。

《腓尼基計劃》幕後花絮：

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