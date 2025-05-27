林心如客串台劇驚人片酬曝光！「八點檔瘋女人」互甩巴掌還含淚

林心如客串公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如客串公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》，和孫淑媚演出劇中劇，都是本土劇的瘋女人，除了飆罵對方，還互賞巴掌。編導杜政哲今出席新戲記者會，透露林心如客串演出沒有收錢，讓現場媒體大吃一驚，原來2人過去合作《華燈初上》、《有生之年》，杜政哲的第一部戲《若是一個人》的第一場戲也請林心如客串。這回再度邀約，林心如沒有多問，只知道角色就答應演出，杜政哲笑說：「省了超大一筆！」但人情債又積欠了不少。

林心如劇中和孫淑媚（圖）搶男人，全程台語發音。（記者潘少棠攝）

林心如劇中和孫淑媚搶男人，全程台語發音，杜政哲提到那場戲的難度就是流利台語。孫淑媚第一次見到林心如，直呼：「本人超美，不自覺聊天一直看她，雖然我外表很冷靜，心裡卻很澎湃。」

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她指出這場戲「玩得很開心」，像是劇中互甩巴掌，2人沒有事先溝通，卻意外有默契，笑說：「我們表情都很狠，手也舉很高，像是我大手一揮，沒想到她眼神還有淚水，很好玩，想要多打幾次！」難道不怕氣場輸給林心如？孫淑媚頭一歪想了想回：「沒有想過這問題，只怕失手，其他都還好。」

鍾欣凌首次演出小三。（記者潘少棠攝）

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此外，鍾欣凌首次演出小三，編導杜政哲指出：「一定沒有人看過鍾欣凌演小三！很多好的演員在表演類型上被受限，我希望觀眾看到不一樣的她。」鍾欣凌則提到自己和杜政哲從劇場開始已經認識超過30年，卻是第一次合作，先是浪漫告白杜政哲「我們在最好的時刻就相遇」，並獻出自己2個第一次，除了突破過往框架演出小三，她這回連床戲都演了。

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