和平大使「館長」 恐重現「連爺爺您回來了」場景

網紅館長宣布自己將前往中國，見證中國的建設。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢多年前是反共先鋒，近日卻拋出震撼彈宣布前進中國並自詡為「和平大使」。館長不但多次在直播中稱讚中國建設、中國品質，更強調自己此次中國行完全沒有收錢還會直播。網友除了挖出5年前他貼出的六四天安門事件文，印太戰略智庫執行長矢板明夫更認為，館長有可能重現當年「連爺爺您回來了」經典場景。

2005年時任國民黨主席連戰訪中時，大批臉上塗的紅撲撲的孩子圍繞著他高喊：「連爺爺您回來了」。（翻攝自X）

館長表明自己會開直播證明自己沒收錢、不怕被消失，不過，矢板明夫卻認為館長有可能淪為中共「統戰樣板」更有可能重現2005年時任國民黨主席連戰訪中時，大批臉上塗的紅撲撲的孩子圍繞著他高喊：「連爺爺您回來了」經典名場面，只是這回的台詞或許會換成：「陳伯伯，您回來了」。

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網友更是期待，表示館長從支持民進黨到國民黨再到民眾黨，真的無極限、無框架；小草們更期待館長這次訪中如果能在天安門前抗議共產國家極權那就神爆了！

民進黨曾打扮成貓熊與小學生朗誦「連爺爺，您回來了」，諷刺連戰的訪中之行。（本報資料照，記者廖振輝攝）

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