孟耿如遭黃子佼「刑剋」？命理師曝：只能用離婚斷尾求生

黃子佼日前與孟耿如傳出離婚消息。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕黃子佼日前與孟耿如傳出離婚消息，引發外界好奇先前不離不棄的孟耿如，究竟為何忽然態度轉變、同意離婚？對此，命理師沈嶸通靈黃子佼與孟耿如，兩人緣分從原本的「先天正緣」轉為「刑剋」，而且是男方「刑剋」女方，最後孟耿如不敵輿論壓力，「不得不」選擇離婚。

命理師沈嶸通靈黃子佼與孟耿如。（沈嶸提供）

孟耿如接演的新戲《我們與惡的距離2》遭到網友撻伐抵制，劇組因難以刪減她的戲分，無端遭受牽連。沈嶸說孟耿如為了給演藝圈一個交代、挽救自己的事業生涯，只能離婚「斷尾求生」。

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至於孟耿如離婚後的打算，沈嶸通靈探查孟耿如的腦波後表示，雖然她現在不敢奢望能回到演藝圈，但她仍對演藝圈抱有期待，如果演藝圈與觀眾還願意重新接納她，她願意重回老本行，繼續接演戲劇。

沈嶸捐贈10萬元贊助「寒士慶端午」關懷活動。（沈嶸提供）

命理師沈嶸發起「每月捐10萬，持續20年」公益計畫，至今捐款已累計達680萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人人安社會福利慈善事業基金會」，贊助「寒士慶端午」關懷活動寒士平安包發放，並授權合作「沈嶸魔法開運水晶瓶」義賣活動，義賣所得將全額做為基金會幫助寒士所用。

沈嶸捐贈10萬元贊助「寒士慶端午」關懷活動。（沈嶸提供）

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