鐵肺歌后爆出父親罹攝護腺癌 接觸生離死別心痛全說了

戴愛玲透露父親罹患癌症。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鐵肺歌后戴愛玲今天舉辦發片記者會，她去年參加創作營，寫了台語新歌《阿爸》送給父親，透露爸爸去年檢查發現罹患攝護腺癌，加上長年受到帶狀性皰疹（皮蛇）、糖尿病所苦，坦言非常心疼。

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戴愛玲受訪分享：「以往的專輯都是講愛情居多，現在這個年紀，開始接觸到生離死別。」本來就很感性的她為了爸爸寫歌，現在就連聽到這首歌還是會哭，只盼望父親能夠早日恢復健康，「目前持續追蹤，我爸爸很樂觀啦，他在我面前，都會比較樂觀開朗。」

戴愛玲推出新專輯。（華納音樂提供）

目前仍是單身的戴愛玲，坦言爸爸現在也很心急，擔心她若是沒有伴，未來沒有人照顧，「我就跟爸爸說，我不是不嫁，只是沒碰到那個人，我要怎麼嫁？」現在希望要多陪伴家人，「對我來說啦，未來這兩三年，我就是好好陪伴我父母比較重要。」

戴愛玲堅持對愛情寧缺勿濫，希望能找到相處舒服、自在的對象，她以前會覺得是不是自己不夠好，現在則認為是自己「太好」，但不渴望轟轟烈烈的愛情，想要尋找可以聊天、陪伴的愛情。

戴愛玲透露，至今她仍不敢使用交友軟體，害怕藝人的身分會受到矚目，而下月她要去加拿大工作，受訪笑說：「如果有豔遇，再跟大家分享。」她曾經跟外國人交往，不會排斥異國戀情，「不一定要生混血兒啦，原住民小孩也很可愛。」

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