晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鐵肺歌后爆出父親罹攝護腺癌 接觸生離死別心痛全說了

戴愛玲透露父親罹患癌症。（華納音樂提供）戴愛玲透露父親罹患癌症。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鐵肺歌后戴愛玲今天舉辦發片記者會，她去年參加創作營，寫了台語新歌《阿爸》送給父親，透露爸爸去年檢查發現罹患攝護腺癌，加上長年受到帶狀性皰疹（皮蛇）、糖尿病所苦，坦言非常心疼。

相關新聞：戴愛玲曝爸爸生病 「你辛苦了」罕揭心底話

戴愛玲受訪分享：「以往的專輯都是講愛情居多，現在這個年紀，開始接觸到生離死別。」本來就很感性的她為了爸爸寫歌，現在就連聽到這首歌還是會哭，只盼望父親能夠早日恢復健康，「目前持續追蹤，我爸爸很樂觀啦，他在我面前，都會比較樂觀開朗。」

戴愛玲推出新專輯。（華納音樂提供）戴愛玲推出新專輯。（華納音樂提供）

目前仍是單身的戴愛玲，坦言爸爸現在也很心急，擔心她若是沒有伴，未來沒有人照顧，「我就跟爸爸說，我不是不嫁，只是沒碰到那個人，我要怎麼嫁？」現在希望要多陪伴家人，「對我來說啦，未來這兩三年，我就是好好陪伴我父母比較重要。」

戴愛玲堅持對愛情寧缺勿濫，希望能找到相處舒服、自在的對象，她以前會覺得是不是自己不夠好，現在則認為是自己「太好」，但不渴望轟轟烈烈的愛情，想要尋找可以聊天、陪伴的愛情。

戴愛玲透露，至今她仍不敢使用交友軟體，害怕藝人的身分會受到矚目，而下月她要去加拿大工作，受訪笑說：「如果有豔遇，再跟大家分享。」她曾經跟外國人交往，不會排斥異國戀情，「不一定要生混血兒啦，原住民小孩也很可愛。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中