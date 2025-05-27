主播朱培滋閃嫁185cm超帥老公 飛峇里島辦海灘訂婚宴

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞主播朱培滋才剛接下三立電視慈善基金會形象大使的任務，近日又迎來新身分，前天在峇里島舉行海灘訂婚宴，告別單身成為甜蜜人妻陳太太，老公是大一歲的圈外人，2人交往一年多，由於朱培滋一直行事低調，婚禮上的好友賓客只有幾位閨密，其餘都是雙方親戚，她笑說：「趁我們忙著結婚，家人順道旅遊，是一個完美的安排。」

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

老公陳先生讓主播的爸媽很滿意，至於答應求婚最大關鍵，朱培滋說：「他總是陪伴度過事情，幫忙解決問題，相處起來很放鬆，是一個很好的人。」但她還沒規劃婚假，訂婚後回國的隔天，就會立刻上班。

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朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

小倆口出發前有點緊張，因為當地工作人員說，峇里島下了好幾天雨，但朱培滋訂婚這天出了大太陽，讓她直呼好幸運，很謝謝老天眷顧，白天舉行了儀式，晚上宴請同行的親友。老公魁梧挺拔身高185公分，兩人有偶像劇主角般的最萌身高差，晚宴上謝親恩的過程，朱培滋哭成淚人兒，朱媽媽也淚流滿面，氣氛溫馨感人。

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

朱培滋前天在峇里島舉行海灘訂婚宴。（翻攝自IG）

問起她老公是否紅了眼眶？朱培滋說陳先生情緒很穩定，轉頭還跟她說了一句，「以後想爸媽的時候隨時可以回家看看」，讓她覺得很窩心。

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