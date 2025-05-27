晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

主播朱培滋閃嫁185cm超帥老公 飛峇里島辦海灘訂婚宴

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞主播朱培滋才剛接下三立電視慈善基金會形象大使的任務，近日又迎來新身分，前天在峇里島舉行海灘訂婚宴，告別單身成為甜蜜人妻陳太太，老公是大一歲的圈外人，2人交往一年多，由於朱培滋一直行事低調，婚禮上的好友賓客只有幾位閨密，其餘都是雙方親戚，她笑說：「趁我們忙著結婚，家人順道旅遊，是一個完美的安排。」

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

老公陳先生讓主播的爸媽很滿意，至於答應求婚最大關鍵，朱培滋說：「他總是陪伴度過事情，幫忙解決問題，相處起來很放鬆，是一個很好的人。」但她還沒規劃婚假，訂婚後回國的隔天，就會立刻上班。

相關新聞：主播夏嘉璐變身水球選手 大呼：比報新聞還難

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

小倆口出發前有點緊張，因為當地工作人員說，峇里島下了好幾天雨，但朱培滋訂婚這天出了大太陽，讓她直呼好幸運，很謝謝老天眷顧，白天舉行了儀式，晚上宴請同行的親友。老公魁梧挺拔身高185公分，兩人有偶像劇主角般的最萌身高差，晚宴上謝親恩的過程，朱培滋哭成淚人兒，朱媽媽也淚流滿面，氣氛溫馨感人。

朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）朱培滋與老公在峇里島舉行海灘訂婚宴。（三立提供）

朱培滋前天在峇里島舉行海灘訂婚宴。（翻攝自IG）朱培滋前天在峇里島舉行海灘訂婚宴。（翻攝自IG）

問起她老公是否紅了眼眶？朱培滋說陳先生情緒很穩定，轉頭還跟她說了一句「以後想爸媽的時候隨時可以回家看看」，讓她覺得很窩心。

在 Instagram 查看這則貼文

Chu PT 朱培滋

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中