又有啦啦隊女孩被指小三 富邦禾羽澄清：不是我

芷霖（左起）、林襄、禾羽。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期有嘉賓在《11點熱吵店》爆料有啦啦隊女孩介入富商婚姻，引起網友熱烈討論，由於該嘉賓給出小三提示：常法、身高不到160公分、曾經獲目前是樂天女孩、形象甜美可愛、曾與林襄同台、上過吳宗憲與小S節目」，不少網友猜測嘉賓口中的小三是曾為樂天女孩、現役Fubon Angels的成員「禾羽」。今（27）日禾羽在限時動態發出黑底白字文否認。

禾羽過去是樂天女孩、現役Fubon Angels成員。（翻攝自IG）

嘉賓在《11點熱吵店》稱某現役啦啦隊員曾介入台灣某富裕家族人夫婚姻，甚至「鬧出人命」，後女方自行墮胎，男方則幫忙坐月子。元配不甘心提出侵害配偶權告訴，雙方以上千萬達成和解，案件並未曝光。

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外界從線索當中瘋猜這名啦啦隊女孩是現役Fubon Angels成員禾羽，她在限時動態發出黑底白字圖片，寫著：「有人問我是不是節目裡被影射的對象，我說清楚：不是我，跟我完全無關。如果有疑慮，歡迎查證，不要拿猜測當事實，謝謝」，禾羽也希望外界不要再以訛傳訛。

味全龍啦啦隊成員「霖霖」李芷霖遭網友匿名爆料曾當小三。（翻攝自IG）

先前才有味全龍啦啦隊成員「霖霖」李芷霖遭Dcard網友匿名指控介入他人婚姻關係，事後李芷霖否認並拍攝影片反駁「當小三」，更於23日勇敢重返應援舞台。

Fubon Angels成員禾羽在限時動態發黑底白字文，否認自己介入他人家庭。（翻攝自IG）

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