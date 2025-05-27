晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

又有啦啦隊女孩被指小三 富邦禾羽澄清：不是我

芷霖（左起）、林襄、禾羽。（資料照，記者陳奕全攝）芷霖（左起）、林襄、禾羽。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期有嘉賓在《11點熱吵店》爆料有啦啦隊女孩介入富商婚姻，引起網友熱烈討論，由於該嘉賓給出小三提示：常法、身高不到160公分、曾經獲目前是樂天女孩、形象甜美可愛、曾與林襄同台、上過吳宗憲與小S節目」，不少網友猜測嘉賓口中的小三是曾為樂天女孩、現役Fubon Angels的成員「禾羽」。今（27）日禾羽在限時動態發出黑底白字文否認。

禾羽過去是樂天女孩、現役Fubon Angels成員。（翻攝自IG）禾羽過去是樂天女孩、現役Fubon Angels成員。（翻攝自IG）

嘉賓在《11點熱吵店》稱某現役啦啦隊員曾介入台灣某富裕家族人夫婚姻，甚至「鬧出人命」，後女方自行墮胎，男方則幫忙坐月子。元配不甘心提出侵害配偶權告訴，雙方以上千萬達成和解，案件並未曝光。

相關新聞：李多慧開金嗓甜唱《戀人未滿》 網驚：比家寧標準

外界從線索當中瘋猜這名啦啦隊女孩是現役Fubon Angels成員禾羽，她在限時動態發出黑底白字圖片，寫著：「有人問我是不是節目裡被影射的對象，我說清楚：不是我，跟我完全無關。如果有疑慮，歡迎查證，不要拿猜測當事實，謝謝」，禾羽也希望外界不要再以訛傳訛。

味全龍啦啦隊成員「霖霖」李芷霖遭網友匿名爆料曾當小三。（翻攝自IG）味全龍啦啦隊成員「霖霖」李芷霖遭網友匿名爆料曾當小三。（翻攝自IG）

先前才有味全龍啦啦隊成員「霖霖」李芷霖遭Dcard網友匿名指控介入他人婚姻關係，事後李芷霖否認並拍攝影片反駁「當小三」，更於23日勇敢重返應援舞台。

Fubon Angels成員禾羽在限時動態發黑底白字文，否認自己介入他人家庭。（翻攝自IG）Fubon Angels成員禾羽在限時動態發黑底白字文，否認自己介入他人家庭。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中