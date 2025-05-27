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怪奇比莉全美音樂獎入圍7獎全拿！珍娜傑克森暌違7年再登電視舞台掀回憶殺

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕2025年全美音樂獎（American Music Awards，簡稱 AMAs）於台灣時間今（27）日上午在拉斯維加斯舉行。本屆最大贏家為怪奇比莉，她一舉囊括包含「年度藝人」、「年度歌曲」在內的7項提名，達成全勝紀錄。在AMAs創下最多拿獎紀錄的泰勒絲竟6項提名卻全都槓龜，讓粉絲相當意外。

甫結束新加坡演唱會的女神卡卡也不遑多讓，抱回「年度合作」、「最受歡迎音樂錄影帶」、「最受歡迎電音／舞曲歌手」等3項大獎。串流霸主巨星馬龍則以去年推出的首張鄉村專輯成功轉型，首次奪得「最受歡迎鄉村男歌手」，饒舌天王阿姆則暌違15年再度於AMAs抱獎回家，拿下「最受歡迎嘻哈男歌手」與「最受歡迎嘻哈專輯」兩大獎項。

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怪奇比莉稱霸2025全美音樂獎，入圍7獎全拿。（美聯社）怪奇比莉稱霸2025全美音樂獎，入圍7獎全拿。（美聯社）

怪奇比莉雖未親臨現場，但在預錄的「年度藝人」感言中難掩激動情緒：「我的天啊，年度藝人！這太瘋狂了，我說不出話了，超級謝謝你們，我愛死你們了！」她表示因正在進行世界巡演，因此無法出席典禮，「我正準備在世界各地見到大家，謝謝AMAs和粉絲，我知道這些都是你們投的票，這對我意義重大。我真的很幸運能做我現在在做的事，而且是與你們一起。」

同樣透過預錄影片發表得獎感言的阿姆，一身黑外套與棒球帽的帥氣裝扮亮相鏡頭前，他幽默又感性地說：「我很感激。我想我第一次拿到AMAs是23年前，而我現在才24歲，想起來真的太瘋狂了！真心感謝粉絲以及為我投票的大家。」

剛於上月首次來台開唱並完售門票的「透明系少女」葛蕾西，也憑藉超高人氣奪得「年度新人」。她在得獎感言中表示，能與自己欣賞的藝人共同入圍已是莫大榮幸，並特別將這份榮耀獻給一路支持她的粉絲。

珍妮佛洛佩茲擔任主持人，帶來震撼開場表演。（路透）珍妮佛洛佩茲擔任主持人，帶來震撼開場表演。（路透）

表演環節同樣星光熠熠，本屆主持人珍妮佛羅培茲率先登場，以華麗舞台與精采舞蹈重新演繹過去一年女神卡卡、怪奇比莉與肯卓拉瑪的熱門單曲，瞬間炒熱全場氣氛；流行天后關史蒂芬妮則演出她去年底發行的第五張專輯《愛的花束》中歌曲《Swallow My Tears》，並帶來經典名曲《The Sweet Escape》與《Hollaback Girl》組曲，引發全場大合唱。

近年備受矚目的美國新生代演歌雙棲才女芮妮·瑞普（Reneé Rapp）也帶來上週甫發行的新單曲〈Leave Me Alone〉全球首唱，展現極佳現場實力。

本屆「偶像獎」得主天后珍娜傑克森帶來壓軸亮點，她暌違7年再登電視演出舞台。（翻攝自YouTube）本屆「偶像獎」得主天后珍娜傑克森帶來壓軸亮點，她暌違7年再登電視演出舞台。（翻攝自YouTube）

獲頒本屆「偶像獎」（Icon Award）的天后珍娜傑克森則帶來壓軸亮點，她暌違7年再登電視演出舞台，以一襲白色外套搭配寬鬆牛仔褲帥氣現身，接連演唱重返串流榜的熱門金曲《Someone to Call My Lover》與《All For You》，引爆全場回憶殺，為頒獎典禮劃下完美句點。

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