怪奇比莉全美音樂獎入圍7獎全拿！珍娜傑克森暌違7年再登電視舞台掀回憶殺

葉姵妤/核稿編輯

〔記者許世穎/綜合報導〕2025年全美音樂獎(American Music Awards,簡稱 AMAs)於台灣時間今(27)日上午在拉斯維加斯舉行。本屆最大贏家為怪奇比莉,她一舉囊括包含「年度藝人」、「年度歌曲」在內的7項提名,達成全勝紀錄。在AMAs創下最多拿獎紀錄的泰勒絲竟6項提名卻全都槓龜,讓粉絲相當意外。

甫結束新加坡演唱會的女神卡卡也不遑多讓,抱回「年度合作」、「最受歡迎音樂錄影帶」、「最受歡迎電音/舞曲歌手」等3項大獎。串流霸主巨星馬龍則以去年推出的首張鄉村專輯成功轉型,首次奪得「最受歡迎鄉村男歌手」,饒舌天王阿姆則暌違15年再度於AMAs抱獎回家,拿下「最受歡迎嘻哈男歌手」與「最受歡迎嘻哈專輯」兩大獎項。

請繼續往下閱讀...

相關新聞:尚氣求婚成功!台裔未婚妻「驚人背景曝光」 Lady Gaga也聽她指揮

怪奇比莉稱霸2025全美音樂獎,入圍7獎全拿。(美聯社)

怪奇比莉雖未親臨現場,但在預錄的「年度藝人」感言中難掩激動情緒:「我的天啊,年度藝人!這太瘋狂了,我說不出話了,超級謝謝你們,我愛死你們了!」她表示因正在進行世界巡演,因此無法出席典禮,「我正準備在世界各地見到大家,謝謝AMAs和粉絲,我知道這些都是你們投的票,這對我意義重大。我真的很幸運能做我現在在做的事,而且是與你們一起。」

同樣透過預錄影片發表得獎感言的阿姆,一身黑外套與棒球帽的帥氣裝扮亮相鏡頭前,他幽默又感性地說:「我很感激。我想我第一次拿到AMAs是23年前,而我現在才24歲,想起來真的太瘋狂了!真心感謝粉絲以及為我投票的大家。」

剛於上月首次來台開唱,並完售門票的「透明系少女」葛蕾西,也憑藉超高人氣奪得「年度新人」。她在得獎感言中表示,能與自己欣賞的藝人共同入圍已是莫大榮幸,並特別將這份榮耀獻給一路支持她的粉絲。

珍妮佛洛佩茲擔任主持人,帶來震撼開場表演。(路透)

表演環節同樣星光熠熠,本屆主持人珍妮佛羅培茲率先登場,以華麗舞台與精采舞蹈重新演繹過去一年女神卡卡、怪奇比莉與肯卓拉瑪的熱門單曲,瞬間炒熱全場氣氛;流行天后關史蒂芬妮則演出她去年底發行的第五張專輯《愛的花束》中歌曲《Swallow My Tears》,並帶來經典名曲《The Sweet Escape》與《Hollaback Girl》組曲,引發全場大合唱。

近年備受矚目的美國新生代演歌雙棲才女芮妮·瑞普(Reneé Rapp),也帶來上週甫發行的新單曲〈Leave Me Alone〉全球首唱,展現極佳現場實力。

本屆「偶像獎」得主天后珍娜傑克森帶來壓軸亮點,她暌違7年再登電視演出舞台。(翻攝自YouTube)

獲頒本屆「偶像獎」(Icon Award)的天后珍娜傑克森則帶來壓軸亮點,她暌違7年再登電視演出舞台,以一襲白色外套搭配寬鬆牛仔褲帥氣現身,接連演唱重返串流榜的熱門金曲《Someone to Call My Lover》與《All For You》,引爆全場回憶殺,為頒獎典禮劃下完美句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法