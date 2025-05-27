（影）曾沛慈消極備孕設期限 和老公約定天堂相認靠這記號

〔記者陳慧玲／台北報導〕40歲的曾沛慈推出新專輯《下週同樣時間》，她和老公結婚3年，每次出席活動媒體都會關切她的生子計畫，今（27日）再次聊到這話題，她透露曾經問老公：「如果人生沒機會當爸爸，你會有遺憾嗎？」結果老公的回答超暖的。

曾沛慈推出新專輯《下週同樣時間》。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈透露，當下老公回答她：「妳就是小孩，我先照顧妳。」聽起來超溫暖，但她當下忍住沒有哭。曾沛慈提到，因為要出專輯，生子計畫又再延後，覺得自己是消極備孕，但她也給自己期限，希望最晚再過兩年就要努力懷孕當媽媽，因為也怕太晚生沒有體力照顧小孩。

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曾沛慈分享自己和老公約定在天堂相認的暗號。（記者胡舜翔攝）

另外曾沛慈也提到，歷經至親親人過世，充滿很多感觸，之前她去參加外公告別式回來，和老公討論到以後誰先離開話題，她問老公：「如果我們在天堂，要不要做記號相認？」最後想到家中的洗衣機聲音很特別，約定以後到了天堂，可以哼出洗衣機的聲音相認。

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