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同志天菜撞臉蔣萬安 歌手遭開價購買原味襪回應曝光了

出道18年的吳翔震跨足歌壇首發單曲。（吳翔震工作室提供）出道18年的吳翔震跨足歌壇首發單曲。（吳翔震工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道18年的吳翔震跨足歌壇首發單曲，他今天出席記者會受訪，透露去年與交往1年的新加坡女友分手，目前仍在療情傷，認了因為遠距離，無法維繫感情。有「同志天菜」稱號的他，出道至今男性粉絲搭訕不斷，甚至對於他的原味襪很感興趣。

外型帥氣的吳翔震，近來常被說撞臉台北市長獎萬安，他笑說：「有民眾直接問我說是蔣萬安的弟弟嗎？」直呼受寵若驚。去年吳翔震失戀時，創作了新歌《好人》，坦言歌詞中的「分分合合」，正反映了他上段戀情過程的寫照。而吳翔震力邀香港導演黃綺琳跨刀合作MV，黃綺琳現身活動站台，驚訝表示：「翔震給我聽demo時，因為聲線跟感覺跟他平時講話不太一樣，很厚實沉隱，給我一種久違念的真誠及經典感覺，所以我很鼓勵他把這首歌製作出來。」

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而吳翔震男女通吃粉絲不斷，健身有成的他對於自己的腿很有自信，打趣自稱是「國際美腿」，曾在街邊遇過粉絲偷拍。對於熱情網友私訊要買原味襪，他不好意思地說：「謝謝網友的喜歡，我通常都會回一個貼圖，很謝謝一路支持我的粉絲，都是我的寶貝。」

對於去年分手的前女友，吳翔震透露雙方已經斷聯沒有聯絡，至於未來是否會接受男性告白，對此他回應：「我對同志是很友好的，只是沒有跟男生交往過。」導演黃綺琳則稱這個問題很有趣，認為現在是很開放的年代，這並沒有什麼大不了。

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