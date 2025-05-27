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娛樂 最新消息

連續兩天得金鐘獎 苗可麗手寫卡片逼哭「媳婦」曾沛慈

曾沛慈（左）發片，苗可麗站台。（記者胡舜翔攝）曾沛慈（左）發片，苗可麗站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕苗可麗之前在金鐘獎連續兩天獲獎，相當風光，今（27日）雖身體不適，還是特別出席「媳婦」曾沛慈新專輯發表會，而且還把「媳婦」弄哭了。

曾沛慈推出新專輯《下週同樣時間》，和她同戲演出《太太太厲害》，飾演她婆婆的苗可麗也到場站台祝福，苗可麗誇曾沛慈：「她唱作俱佳也是戲精，聲音好特別，真的很療癒，有一種說不出的幸福感。」

苗可麗對曾沛慈說：「妳的歌根本是情書，我寫成情書送給妳，妳有妳的使命，妳要療癒很多人。」讓曾沛慈當場感動落淚。

曾沛慈（左）發片，苗可麗站台。（記者胡舜翔攝）曾沛慈（左）發片，苗可麗站台。（記者胡舜翔攝）

今天為曾沛慈創作《數到十》的詞曲作者張簡君偉和為她寫《下週同樣時間》的作曲者高真也特地來到現場送上百合花和大麥花束獻上祝福。

7月5日曾沛慈將於遠百信義A13北面廣場舉辦睽違6年的簽唱會，她笑說最擔心沒人來，開玩笑說簽名速度會隨到場人數調整，另談到以前很喜歡去唱片行簽名，「很接地氣，以前會趕不同地方簽唱會，很像去郊遊，那時還會在乎簽了幾張，會問工作人員數字。」

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